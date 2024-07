Lite violenta tra fidanzati: lui ferito da un coltello, lei denunciata

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un dramma si è consumato in una notte di terrore in un appartamento a Brescia, dove una lite tra fidanzati ha portato a conseguenze drammatiche. L’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale con una coltellata all’addome, mentre la donna è stata denunciata a piede libero, presentando numerosi lividi sul corpo.

Durante l’interrogatorio con il pm Carlo Pappalardo, la donna ha raccontato di aver reagito difendendosi da un tentativo di strangolamento da parte del compagno, che l’aveva picchiata ripetutamente. Il ferito è stato sottoposto a un’operazione chirurgica d’urgenza ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva. La fidanzata è stata denunciata per lesioni gravi e aggravate dall’uso di un’arma, ovvero un coltello da cucina.

Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, la donna presentava segni evidenti di violenza, con lividi alle gambe e alle braccia. In attesa di ascoltare la testimonianza del ferito, la Procura sta valutando l’ipotesi di legittima difesa in questa vicenda che ha scosso la tranquilla città di Brescia.

1. Brescia: Brescia è una città situata in Lombardia, nel nord Italia. È nota per la sua ricca storia, il patrimonio artistico e architettonico e per la vivace vita culturale. La città è stata teatro di numerosi eventi storici e oggi è un importante centro economico e industriale.

2. Coltellata all’addome: Si tratta di un grave trauma che può compromettere seriamente la salute e la vita di una persona. Nel contesto descritto nell’articolo, la vittima dell’aggressione è stata trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere cure mediche immediate.

3. Tentativo di strangolamento: Si tratta di un attacco violento che consiste nel cercare di interrompere il flusso d’aria alla vittima attraverso la compressione del collo. È un crimine grave che può provocare danni irreparabili o addirittura la morte.

4. Lesioni gravi e aggravate dall’uso di un’arma: Le lesioni gravi possono comportare conseguenze permanenti per la salute della vittima, mentre l’uso di un’arma, in questo caso un coltello da cucina, può aggravare ulteriormente la gravità del reato.

5. Legittima difesa: Si tratta di un diritto previsto dalla legge che consente a una persona di difendersi in modo proporzionato da un’aggressione ingiusta e imminente. La Procura sta valutando se la difesa della donna possa essere considerata legittima nell’ambito di questa vicenda.

Questi elementi evidenziano la gravità della situazione descritta nell’articolo e pongono l’accento sulle dinamiche complesse e potenzialmente pericolose presenti all’interno delle relazioni interpersonali.