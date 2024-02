Lloyd Austin in terapia intensiva: il ministro Usa ricoverato nuovamente

Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ricoverato in terapia intensiva per un problema alla vescica

Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Walter Reed National Military Medical Center in Virginia a causa di un problema alla vescica. Il Pentagono ha reso noto il ricovero, aggiungendo che Austin ha trasferito temporaneamente i suoi compiti alla sua vice Kathleen Hicks. Al momento non è ancora chiaro per quanto tempo rimarrà in ospedale.

Un passato di complicazioni per il Segretario alla Difesa

Lo scorso dicembre, i medici hanno diagnosticato a Lloyd Austin un cancro alla prostata, che ha richiesto un intervento chirurgico. Il ricovero in terapia intensiva, tenuto inizialmente segreto anche al presidente Joe Biden, ha sollevato diverse polemiche negli Stati Uniti. Il 1 gennaio, Austin è stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di complicazioni legate alla sua condizione.

La vice Segretario alla Difesa assume temporaneamente i compiti

Durante il ricovero di Lloyd Austin, i suoi compiti sono stati temporaneamente trasferiti alla vice Segretario alla Difesa Kathleen Hicks. Hicks assumerà le responsabilità del Segretario alla Difesa fino a quando Austin non sarà in grado di riprendere il suo ruolo. La sua nomina temporanea è stata annunciata dal Pentagono, che ha sottolineato l’importanza di garantire una leadership continua durante il periodo di ricovero di Austin.

Questo ricovero in terapia intensiva rappresenta un ulteriore ostacolo per il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, che sta affrontando una battaglia contro il cancro alla prostata. La sua salute è una questione di grande preoccupazione per il governo americano e per il pubblico in generale. Speriamo che Austin possa riprendersi completamente e tornare presto alle sue responsabilità.

