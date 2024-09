L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia torna in tournée con un programma d’eccezione

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è pronta a riprendere le sue tournée nazionali e internazionali con una serie di concerti che promettono di affascinare il pubblico. Il primo appuntamento è fissato per il 15 settembre presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano nell’ambito del rinomato MiTo Festival. Seguiranno concerti in diverse città d’Italia, offrendo l’opportunità di godere di un programma di alta qualità sotto la direzione di Gianandrea Noseda, un conduttore di grande prestigio nel panorama musicale contemporaneo.

Concerti in diverse località italiane

Il tour dell’orchestra

L’intenso tour dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia prevede cinque appuntamenti, distribuiti in diverse affascinanti location. Dopo il concerto di apertura al Conservatorio di Milano, l’orchestra si trasferirà in altre città. Il 16 settembre si esibirà presso la Chiesa San Francesco di Locarno, seguita dal Teatro Galli di Rimini il giorno successivo. Gli artisti offriranno sempre performance di alta qualità, culminando al Teatro Filarmonico di Verona il 18 settembre e concludendo il ciclo al Kursaal di Merano il 19 settembre.

Queste serate non solo permetteranno di ascoltare musica di grande spessore, ma anche di scoprire luoghi emblematici della cultura italiana, rendendo ogni concerto un’esperienza unica. La scelta delle sedi, tra conservatori, chiese storiche e teatri, sottolinea l’impegno dell’Accademia nell’avvicinare la grande musica a un pubblico sempre più vasto.

L’importanza del direttore

Sotto la guida di Gianandrea Noseda, il programma musicale si arricchisce di spessore e professionalità. Noseda, milanese di nascita, ha assunto ruoli di prestigio sia in Italia che all’estero e attualmente ricopre il titolo di Generalmusikdirektor al Teatro dell’Opera di Zurigo e Direttore musicale della National Symphony Orchestra di Washington. La sua lunga collaborazione con la Fondazione Santa Cecilia, iniziata nel 1999, evidenzia la stima reciproca e l’affinità artistica sviluppata nel corso degli anni.

Noseda è noto per la sua capacità di interpretare un vasto repertorio, spaziando dalla musica classica al contemporaneo, e questo tour rappresenta una nuova occasione per dimostrare il suo valore artistico. La presenza di un direttore di tale calibro, insieme alla qualità dei musicisti dell’orchestra, assicura una serata indimenticabile per tutti gli amanti della musica.

I talenti del pianoforte

Esibizioni di giovani musicisti

L’Orchestra sarà accompagnata da due giovani e talentuosi pianisti durante le sue performance. L’italo-svizzero Francesco Piemontesi si unisce al gruppo, avendo già debuttato con l’Orchestra ceciliana nel 2018. Piemontesi è un pianista di notorietà crescente, applaudito per la sua interpretazione sensibile e tecnica impeccabile. Le sue performance sono apprezzate per la loro originalità e l’intensità emotiva, caratteristiche che promettono di illuminare i concerti.

Dall’altro lato, il canadese Jan Lisiecki, che già si era fatto notare a soli 17 anni durante un concerto diretto da Antonio Pappano, aggiunge ulteriore prestigio alla formazione. Lisiecki è ben noto per la sua personalità musicale e la qualità del suono che riesce a produrre dal pianoforte, e la sua storia con l’Orchestra di Santa Cecilia è iniziata nel 2012, dimostrando un legame profondo e continuo con l’ensemble romano.

Il programma musicale

Il primo pezzo in programma sarà “Con brio” del compositore tedesco Jörg Widmann, un’opera eseguita per la prima volta nel 2008 a Monaco, che promette di catturare l’attenzione del pubblico con la sua energia dinamica. A seguire, il Concerto per due pianoforti K 365 di WOLFGANG AMADEUS MOZART offrirà un’opportunità per i pianisti di brillare, mentre il concerto si concluderà con la potente Sinfonia n. 5 di LUDWIG VAN BEETHOVEN, un classico del repertorio sinfonico che non manca mai di toccare le corde emozionali dell’ascoltatore. Questo programma, variegato e coinvolgente, sottolinea l’impegno dell’Orchestra nel diffondere cultura e bellezza attraverso la musica.

Con una tale offerta musicale, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si conferma come uno dei punti di riferimento nel panorama musicale italiano, pronta a regalare serate indimenticabili.