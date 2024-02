Lorenzo Biagiarelli critica il programma “È sempre Mezzogiorno” senza pentirsi

Lorenzo Biagiarelli si difende dalle accuse del Caso Pedretti: il messaggio su X

Il ritorno di Lorenzo Biagiarelli sui social media è stato atteso da molti. Nel suo lungo video su Instagram, Lorenzo Biagiarelli ha voluto raccontare ciò che è accaduto nelle ultime settimane. Con l’obiettivo di chiudere definitivamente la storia che ha coinvolto la ristoratrice di Lodi che si è suicidata. Nel video, Biagiarelli ha ricostruito gli eventi passo dopo passo a partire dal 12 gennaio, quando è iniziata la diffusione della recensione pubblicata dalla ristoratrice. Dal primo momento ha cercato di indagare sull’accaduto. Lorenzo ha parlato della faccenda, definendola, oggi come allora, “notizia dal traballante profilo di verità“. Biagiarelli ha chiarito che non intende chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti. Farlo sarebbe strumentalizzare la tragedia a suo vantaggio. Ha anche annunciato che non tornerà nel programma televisivo su Rai 1 È sempre mezzogiorno!

“Non posso e non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti: se lo facessi, sarei uno di quelli che usa la sua morte a mio vantaggio, per riabilitarmi. E non torno nel programma su Rai 1 a È sempre mezzogiorno!: non ci sono le condizioni.”

Il caso di Giovanna Pedretti: la ricerca della verità non deve essere una colpa

L’11 gennaio, la ristoratrice Giovanna Pedretti ha pubblicato lo screenshot di una recensione omofoba e discriminatoria fatta alla sua pizzeria. La signora Pedretti subito ha risposto a tono alla recensione venendo elogiata da tutto il web. Il giorno seguente però lo stesso Lorenzo ha messo in dubbio la veridicità della recensione. Il giorno dopo ancora, Selvaggia Lucarelli suggerisce che dietro la pubblicazione possa nascondersi un’operazione di marketing mascherata da difesa delle minoranze. Nel video su Instagram, Biagiarelli ha descritto tutta la serie di eventi successivi al fatto. Parla del coinvolgimento dei carabinieri e della telefonata fatta alla titolare della pizzeria di Lodi: “Io per quella telefonata sono stato aspramente criticato. ma l’articolo 21 della Costituzione dà la libertà di parola a qualsiasi cittadino. Vi ricordo che il debunking nel caso della bidella pendolare era stato fatto da un privato cittadino”.

Lorenzo Biagiarelli non tornerà a È sempre Mezzogiorno: “Non posso e non voglio chiedere scusa”

