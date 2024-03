Lotta contro la violenza di genere: il progetto solidale dei “quadrati della nonna” a Fermo

Un Messaggio di Sensibilizzazione

A Fermo, nelle Marche, è giunto il toccante progetto portato avanti dai soci Conad Adriatico insieme alla Fondazione Conad Ets per sostenere l’iniziativa Viva Vittoria. In piazza del Popolo, è stata inaugurata una grande opera composta da numerosi “quadrati della nonna” realizzati a maglia e uncinetto, che hanno ricoperto l’intera area per sensibilizzare la comunità sulla tematica della violenza di genere.

Unione per una Buona Causa

Il progetto, nato dalla collaborazione del Centro Sociale San Marco e dell’Associazione Viva Vittoria Odv, coinvolge attivamente la comunità locale. Ogni persona è chiamata a contribuire con la realizzazione di un quadrato di maglia di 50×50 centimetri, che verrà utilizzato per creare questa toccante installazione. I proventi derivanti dalla raccolta fondi saranno devoluti ad associazioni che si occupano dell’assistenza alle donne vittime di violenza, per avviare percorsi di autonomia e autosufficienza.

Il Potere della Consapevolezza

_”Cristina Begni, una delle fondatrici e presidente di Viva Vittoria, sottolinea l’importanza della consapevolezza delle donne sul proprio valore. Questa consapevolezza le trasforma in protagoniste della propria vita, capaci di generare cambiamenti sia personali che sociali.”_

Un Simbolo di Resistenza

_”Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico, esprime la soddisfazione nell’unirsi a Viva Vittoria a Fermo, attraverso un’iniziativa che trasforma la città in un simbolo tangibile di resistenza contro la violenza nei confronti delle donne.”_

In un mondo in cui la violenza di genere continua a rappresentare un grave problema sociale, gesti di solidarietà e progetti concreti come questo danno voce a un’importante causa, diffondendo un messaggio di speranza e sostegno per tutte le donne che hanno subito violenza.