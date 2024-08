Lotto SuperEnalotto: nessun ‘6’ o ‘5+’ nel concorso del 13 agosto, jackpot a 62 milioni

Ultimo aggiornamento il 13 Agosto 2024 by Redazione

Il concorso del SuperEnalotto di oggi, 13 agosto, non ha visto alcun vincitore che abbia indovinato il ‘6’ o il ‘5+’. Tuttavia, sono stati registrati ben tre ‘5’, ognuno dei quali porterà a casa una somma pari a 55.858 euro. Il jackpot per la prossima estrazione, programmata per il prossimo concorso, raggiunge la notevole cifra di 62 milioni di euro, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati del gioco.

I punteggi vincenti del SuperEnalotto

Il SuperEnalotto è un gioco d’azzardo che offre diverse opportunità di vincita ai giocatori. Le vincite sono distribuite in base ai numeri indovinati, con una scala di premi che va dal minimo di due numeri fino al massimo con il ‘6’. Le categorie di premi e le relative vincite orientative sono:

Vincite per 2, 3 e 4 numeri

Con 2 numeri indovinati : i giocatori possono aspettarsi un premio di circa 5 euro . Anche se non si tratta di cifre elevate, queste vincite avvengono con una certa frequenza, attirando così l’attenzione di chi gioca per divertimento.

: i giocatori possono aspettarsi un premio di circa . Anche se non si tratta di cifre elevate, queste vincite avvengono con una certa frequenza, attirando così l’attenzione di chi gioca per divertimento. Con 3 numeri indovinati : il premio sale a circa 25 euro . Questa fascia di vincita è spesso vista come un piccolo bonus per i giocatori che cercano di mettere a segno una combinazione fortunata.

: il premio sale a circa . Questa fascia di vincita è spesso vista come un piccolo bonus per i giocatori che cercano di mettere a segno una combinazione fortunata. Con 4 numeri indovinati: la vincita cresce ulteriormente, passando a circa 300 euro, un importo più significativo che può rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Vincite per 5 numeri e oltre

Con 5 numeri indovinati : il premio è stimato attorno ai 32.000 euro . Questo è il livello in cui le vincite iniziano a diventare particolarmente attraenti per i giocatori del SuperEnalotto.

: il premio è stimato attorno ai . Questo è il livello in cui le vincite iniziano a diventare particolarmente attraenti per i giocatori del SuperEnalotto. Con 5 numeri indovinati + 1: i giocatori raggiungono una vincita di circa 620.000 euro. Questa categoria rappresenta la soglia per vincite di massimo rilievo, proporzionate al jackpot totale del concorso.

Questi importi sono riferiti a vincite orientative e possono variare a seconda dell’ammontare totale del jackpot e del numero di vincitori in ciascuna categoria.

Come verificare la vincita

La verifica delle vincite è un processo molto semplice grazie all’App ufficiale del SuperEnalotto. Questo strumento consente ai giocatori di controllare le proprie schedine e di avere accesso a un archivio completo delle ultime 30 estrazioni, con i numeri estratti e i premi associati.

Procedura di verifica

Per controllare una schedina giocate in passato, gli utenti devono semplicemente accedere all’app e inserire i numeri della propria combinazione. L’app fornisce una notifica immediata in caso di vincita, rendendo conveniente la verifica e aiutando anche a evitare di sgualcire le schedine cartacee. Inoltre, le informazioni sulle estrazioni precedenti possono essere consultate per analizzare gli andamenti e le ricorrenze dei numeri, fornendo così un ulteriore spunto per le scelte future.

Quanto costa una schedina?

Il costo di una schedina del SuperEnalotto è abbastanza accessibile. La giocata minima prevede una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, per un costo di 1 euro. Tuttavia, esistono anche modalità di gioco più elaborate.

Dettagli sulle giocate multiple

La giocata massima permette di utilizzare fino a 27.132 colonne, realizzabile attraverso i sistemi a caratura. Questi sistemi consentono anche di partecipare a gruppi di gioco, dove ogni partecipante contribuisce con una quota, aumentando così le probabilità di vincita senza dover sostenere costi elevati individualmente.

In aggiunta alla possibilità di giocare ulteriori colonne, è presente l’opzione per aggiungere il numero Superstar, il cui costo è di 0,50 euro per colonna. Pertanto, la combinazione minima con Superstar avrà un costo totale di 1,50 euro. In caso si desideri giocare più colonne, si potrà calcolare il costo moltiplicando il numero delle colonne per il prezzo unitario.

La combinazione vincente di oggi

Durante l’estrazione del 13 agosto, la combinazione vincente è stata rivelata come: 41, 43, 55, 65, 80, 85. Anche il Numero Jolly e il Numero Superstar sono stati estratti, rispettivamente 76 e 74. Questi numeri determineranno le vincite per tutti coloro che hanno tentato la fortuna nel concorso odierno, in un’atmosfera che continua a rimanere elettrizzante con il jackpot sempre più alto.

Il richiamo della fortuna continua a motivare i giocatori, mantenendo l’interesse e la partecipazione costante al SuperEnalotto, un gioco che ormai è parte integrante della cultura del divertimento in Italia.