L’Ottobrata Romana a Caracalla: Tradizione, Musica e Gusto nel Cuore della Capitale

Il 5 e 6 ottobre, dalle 11:30 alle 21:30, Roma ospiterà per la prima volta l’Ottobrata romana, un evento gratuito che celebra la tradizione locale presso l’Alcazar Garden, situato dietro le storiche Terme di Caracalla. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’autenticità della cultura romana, attraverso musica, gastronomia e artigianato.

l’oasi verde di caracalla

Location e accesso all’evento

L’Alcazar Garden, in Viale Guido Baccelli 71, è il luogo scelto per dare vita a questo evento che si propone di riaffermare l’identità popolare di Roma. Questa oasi verde, un vero e proprio rifugio nel cuore della città, offre un’atmosfera incantevole, accogliendo visitatori di ogni età in un contesto all’insegna della cultura e della tradizione.

L’ingresso gratuito rende l’evento ancora più accessibile, permettendo a tutti di partecipare a questa celebrazione che affonda le sue radici nelle suggestioni di un passato ricco di eventi e storie. L’area verde non è solo una cornice, ma un elemento essenziale per valorizzare le attrazioni che andranno a caratterizzare questa due giorni di festa.

Tradizione popolare e modernità

La manifestazione promette di richiamare l’essenza della cultura romana, con un mix di canti tradizionali, successi musicali, artisti di strada e un vivace mercato di artigianato. Sarà l’occasione per riscoprire quella genuinità che ha sempre contraddistinto il mondo popolare romano, riportando alla memoria atmosfere sonore e racconti in bianco e nero. Un evento che si propone di intrecciare passato e presente, chiamando a raccolta famiglie e cittadini in uno spirito di celebrazione e condivisione.

il mercatino dell’hippie market

Artigianato e prodotti unici

In entrambe le giornate, il mercatino Hippie Market offrirà una vasta selezione di prodotti artigianali. Gli espositori presenteranno creazioni che spaziano dall’abbigliamento gioioso in stile gipsy e boho-chic a articoli di arredamento in legno, lampade artigianali, candele profumate, occhiali vintage e molto altro ancora. Questa selezione di prodotti unici permette sia agli appassionati di artigianato che ai visitatori occasionali di scoprire nuove piccole imprese e sostenere l’economia locale.

In un’epoca in cui il consumo consapevole è sempre più in voga, questo mercatino rappresenta un’opportunità per adottare pratiche sostenibili e riscoprire il fascino del fatto a mano. Ogni pezzo racconta una storia e permette di valorizzare la creatività di artigiani e artisti locali.

Un invito all’acquisto etico

Acquistare prodotti direttamente dagli artigiani è un modo per sostenere le piccole attività, spesso trascurate dai grandi mercati. Ogni visitatore avrà l’opportunità di parlare con i creatori dei prodotti, scoprendo il processo artigianale dietro ciascun articolo e intuendo il valore di un acquisto fatto con coscienza etica.

sapori e esperienze gastronomiche

Street food romano e opzioni per tutti

La manifestazione offrirà una ricca selezione di street food tipico romano. Sarà possibile degustare piatti tradizionali reinterpretati in chiave moderna, adatti a tutte le preferenze culinarie. I visitatori potranno assaporare specialità locali come supplì, porchetta e pasta alla carbonara, ma non mancheranno proposte vegetariane e vegane, garantendo che ogni partecipante possa avere accesso a un pasto gustoso e soddisfacente.

Vini naturali e enogastronomia

In collaborazione con l’enoteca Spaccio Grosso e la cantina Nevi Antolini, il festival presenterà anche una selezione di vini naturali, permettendo ai visitatori di accompagnare i loro pasti con etichette di alta qualità provenienti da realtà locali. L’enogastronomia è un elemento fondamentale della cultura romana, e questo evento permetterà di scoprire l’abbinamento perfetto tra tradizione e innovazione culinaria.

il programma delle esibizioni

Intrattenimenti per tutte le età

Il programma dell’Ottobrata romana include un’ampia varietà di artisti di strada, con spettacoli di giocoleria, acrobatica e creazioni di bolle di sapone che intratterranno grandi e piccini. A partire da sabato pomeriggio, il Clown Monello offrirà uno spettacolo comico che promette di divertire sia i bambini che gli adulti, mentre ASTRONZA, con il suo cabaret astrologico, coinvolgerà il pubblico in un viaggio tra stelle e previsioni.

Musica dal vivo: la tradizione che continua

La musica avrà un ruolo centrale nel corso del weekend. Sabato alle 18, il duo Filuccio e Fattacci eseguirà un repertorio di stornelli e canzoni romane più o meno conosciute, rievocando atmosfere storiche e momenti di convivialità. Domenica sarà il turno dei “GRA” , che presenteranno i più celebri successi musicali romani, da Antonello Venditti a Niccolò Fabi, un vero viaggio nella storia della musica italiana.

l’area bambini: divertimento e apprendimento

Attività ludiche e laboratori creativi

Una particolare attenzione è posta sull’intrattenimento dei più piccoli, con uno spazio dedicato ai bambini dove poter partecipare a laboratori artistici e esperienziali. Queste attività stimoleranno la creatività e l’apprendimento dei più giovani, permettendo loro di esplorare il mondo dell’arte e della manualità, creando oggetti unici che potranno portare a casa.

Iniziative per un apprendimento ludico

Nell’area bimbi saranno disponibili laboratori di riciclo creativo, in cui i bambini avranno l’opportunità di trasformare arance in amuleti, rendendo l’attività educativa e divertente. Inoltre, sono previsti spazi di relax come l’angolo zen, dove i piccoli potranno divertirsi in modo tranquillo, dedicandosi a puzzle e giochi di costruzione.

L’Ottobrata romana a Caracalla si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano apprendere, celebrare e divertirsi immersi nella cultura autentica della Capitale.