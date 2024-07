Luca Barbarossa: Tra la musica, la romanità e il successo

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Un inizio sotto il banco di scuola

Luca Barbarossa, cantante di successo, racconta di aver scritto il testo della sua prima canzone mentre era seduto sotto il banco di scuola. Abitando lontano da Roma, la routine tra lo studio a Monterotondo e le esibizioni a Piazza Navona non lo faceva dormire abbastanza. Questo era solo l’inizio di una carriera musicale che lo avrebbe portato sui palcoscenici più importanti.

Sogni e realtà nella musica

Negli anni Ottanta, dopo la vittoria a Castrocaro, la sua canzone “Roma puttana” riscritta come “Roma spogliata” per il Festival di Sanremo lo poneva al centro dell’attenzione discografica. Pur avendo ricevuto proposte per diventare un idolo pop, Barbarossa preferiva ispirarsi a Bob Dylan, e rifiutava ruoli cinematografici che non sentiva suoi. La sua musica, tra amore e denuncia sociale, lo ha reso un’icona dell’industria musicale italiana.

Il trionfo a Sanremo e il successo duraturo

Con brani come “Via Margutta” e “L’amore rubato”, Luca Barbarossa ha calcato più volte il palco dell’Ariston, fino alla vittoria con “Portami a ballare”, dedicata alla madre. Oltre alla musica, Barbarossa ha affrontato sfide come la scrittura di romanzi e la conduzione radiofonica, dimostrando una versatilità che lo ha reso un punto di riferimento per molte generazioni.

La vita oltre la musica

Oltre alla carriera artistica, Luca Barbarossa parla della sua famiglia, della moglie Ingrid con cui condivide da anni un rapporto saldo e rispettoso, e dei tre figli che hanno cresciuto insieme. Afferma che il segreto di un matrimonio duraturo risiede nell’amore, nella comprensione reciproca e nella volontà di crescere insieme, anche attraverso le difficoltà.

Riflessioni su temi attuali e impegno sociale

Barbarossa si sofferma sull’attuale contesto sociale, esprimendo preoccupazione per la violenza e la mancanza di umanità che percepisce nel mondo. Sottolinea l’importanza dello sport come veicolo di valori positivi per i giovani e racconta la sua esperienza come capocannoniere della nazionale di calcio cantanti, lodando la determinazione dei giovani atleti come Jannik Sinner che ispirano speranza per il futuro.

