Lucrezia Mangilli sarà la madrina del trasporto della macchina di Santa Rosa a Viterbo

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

In un evento atteso dalla comunità di Viterbo, Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia, è stata ufficialmente nominata madrina del trasporto della macchina di Santa Rosa. Questo ruolo rappresenta non solo un onore personale per la giovane miss, ma anche un’importante opportunità per promuovere una delle tradizioni più significative della città. La conferenza stampa di presentazione, svoltasi presso il palazzo dei Priori, ha visto la partecipazione di diverse figure politiche locali, tutte unite per celebrare questo momento speciale.

La conferenza stampa a palazzo dei Priori

Oggi, la sala consiliare del Comune di Viterbo ha accolto una folta rappresentanza della giunta comunale e della comunità, in occasione della presentazione di Lucrezia Mangilli come madrina del trasporto della famosa macchina di Santa Rosa. Alla presenza della sindaca Chiara Frontini, del presidente del Consiglio Comunale Marco Ciorba e di altri membri dell’amministrazione, l’atmosfera era carica di entusiasmo e aspettativa.

La sindaca Frontini ha sottolineato l’importanza di questo evento, affermando che la scelta di Lucrezia Mangilli come madrina rappresenta un’opportunità imperdibile per attrarre l’attenzione su una tradizione che affonda le sue radici nella storia di Viterbo. La sindaca ha dichiarato: “Riteniamo fondamentale che questo evento venga divulgato sempre di più, specialmente verso le generazioni più giovani.” La presenza di una figura come Lucrezia, che ha già conquistato il cuore di molti, potrebbe contribuire a far conoscere la tradizione anche al di fuori dei confini provinciali e regionali.

L’importanza della tradizione della macchina di Santa Rosa

La macchina di Santa Rosa rappresenta un patrimonio culturale di Viterbo, una splendida allegoria di fede e devozione che affonda le sue radici nell’antichità. Questo trasporto, fissato per il 3 settembre di ogni anno, non è solo una cerimonia religiosa, ma un evento che coinvolge l’intera comunità. La macchina, un’imponente struttura alta oltre 20 metri, viene trasportata a spalla dai facchini lungo le strade della città, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento e partecipazione.

La tradizione è documentata fin dal XVII secolo e ogni anno attira migliaia di visitatori, contribuendo a promuovere un turismo sostenibile e culturale caratteristico della città. Lucrezia Mangilli, nell’assumere il suo ruolo di madrina, ha espresso un forte desiderio di approfondire la conoscenza di questa antica tradizione, impegnandosi a comprendere il significato dietro ogni aspetto del trasporto.

Le emozioni di Lucrezia Mangilli

Lucrezia Mangilli ha condiviso le sue emozioni in merito al suo ruolo di madrina, esprimendo un senso di onore e responsabilità. “Sono onorata di essere con voi per il trasporto,” ha affermato la miss, mostrando il suo entusiasmo per l’evento. Ha detto di aver già seguito da lontano le delicate fasi di preparazione e che attende con ansia di assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa di persona.

La giovane miss ha raccontato di come le immagini viste su internet siano innegabilmente affascinanti, ma ha affermato che “vedere la macchina dal vivo mi susciterà emozioni completamente diverse.” Il suo desiderio di essere parte attiva di questa celebrazione testimonia l’importanza di preservare e trasmettere le tradizioni locali alle nuove generazioni, connessione mai così essenziale tra cultura, identità e comunità.

La presenza di Lucrezia Mangilli come madrina non solo celebra una tradizione storica, ma invita anche tutti a riflettere sull’importanza di mantenere vive le radici culturali che uniscono le persone e le generazioni.