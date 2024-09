Luiss inaugura il nuovo anno accademico con il 25° posto mondiale nella Laurea Magistrale in Management

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’Università Luiss, nota per il suo impegno verso l’innovazione e l’eccellenza accademica, avvia il nuovo anno accademico con un significativo riconoscimento internazionale. La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali ha raggiunto il 25° posto a livello globale per il suo programma di Laurea Magistrale in Management, secondo il ranking pubblicato dal Financial Times. Questo risultato testimonia l’impegno della Luiss nel costante miglioramento dell’offerta formativa e nella preparazione dei propri studenti a fronteggiare le sfide del mondo contemporaneo.

il traguardo del ranking: un successo prestigioso

una scalata verso l’eccellenza

La Luiss ha fatto un notevole balzo in avanti, migliorando di cinque posizioni rispetto all’anno precedente e ben 65 posizioni rispetto a cinque anni fa. Questo risultato non è solo un numero, ma rappresenta un investimento strategico in un’istruzione di qualità che si adegua alle esigenze di un’economia in rapido cambiamento. L’università è classificata anche al secondo posto globale per quanto riguarda i progressi di carriera dei propri laureati, un indicatore fondamentale del valore di un titolo di studio nel mercato del lavoro attuale.

sostenibilità e responsabilità sociale

Non solo innovazione, ma anche attenzione alla sostenibilità: la Luiss si è distinta entrando nella Top 5 a livello internazionale per quanto riguarda il suo impegno nella riduzione della Carbon footprint, e si posiziona al 10° posto per l’offerta di corsi legati agli aspetti ESG . Questa enfasi sulla sostenibilità non solo rende l’istituzione un punto di riferimento nell’istruzione superiore, ma riflette anche una crescente responsabilità sociale che caratterizza la generazione attuale di studenti.

l’inaugurazione accademica: il ruolo di intesa sanpaolo

cerimonia di benvenuto e nuovi inizi

La cerimonia di apertura dell’anno accademico si è tenuta oggi presso il Campus di viale Pola, accogliendo con entusiasmo le matricole. L’evento, organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha sottolineato il forte legame dell’università con il sistema produttivo e istituzionale. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo accademico con una prospettiva chiara sulle sfide e le opportunità future.

il programma ‘Look4ward – Build Your Future’

Il programma ‘Look4ward – Build Your Future‘, sviluppato da Intesa Sanpaolo, ha l’obiettivo di guidare i giovani attraverso i principali trend trasformativi nelle varie aree economiche e sociali. Tale collaborazione segna un’importante iniziativa non solo per fornire competenze chiave ma anche per ispirare gli studenti a visualizzare il loro futuro professionale in un contesto globale e altamente competitivo.

interventi chiave e ispirazioni per il futuro

voci dalla leadership accademica

Durante la cerimonia, il Rettore Paolo Boccardelli ha presieduto la sessione, evidenziando l’importanza della competitività internazionale dell’Università Luiss. Si sono succeduti diversi interventi, tra cui quelli del direttore generale Giovanni Lo Storto e dei vari decani delle scuole di laurea, che hanno condiviso prospettive e visioni per un futuro di successo. Questi momenti sono stati concepiti per motivare e preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide del mercato globale.

testimonianze motivazionali

Tra i relatori, è particolarmente da segnalare Daniele Cassioli, famoso atleta Paralimpico di sci nautico, il quale ha condiviso la sua storia di resilienza e successo. La sua testimonianza ha ispirato i presenti, sottolineando che “il superamento dei limiti è un elemento cruciale per il raggiungimento degli obiettivi.” Inoltre, Elisa Zambito Marsala, responsabile education ecosystem di Intesa Sanpaolo, ha parlato dell’importanza delle competenze chiave per il futuro, rendendo vivi e rilevanti temi di grande attualità e importanza.

Il nuovo anno accademico per la Luiss si apre quindi con auspici di crescita e innovazione, rappresentando un’opportunità per gli studenti di emergere in un contesto educativo di alto livello. Con questo risultato, l’ateneo si conferma un protagonista nel panorama dell’istruzione superiore, pronto a formare i leader di domani.