Lupo avvistato nell’Astigiano: ripreso da una telecamera

Un lupo avvistato a Castellero: una risorsa per l’ambiente

Un lupo è stato avvistato a Castellero, nell’Astigiano, sulle rive del lago Stella. A comunicarlo è il Piam onlus, l’associazione astigiana che si occupa di accoglienza di vittime di tratta e migranti. Secondo il vicepresidente Michele Biava, la presenza del lupo in zona era già stata ipotizzata, tanto che è stata piazzata una telecamera per confermare la sua presenza. Nonostante la perdita di due capre, Biava sottolinea che il lupo è una risorsa per l’ambiente e non c’è motivo di alimentare un conflitto.

Per favorire la coesistenza tra l’uomo e il lupo, il Piam onlus si è confrontato con il progetto europeo Life Wolfalps, che mira a migliorare la convivenza tra l’uomo e il lupo. In collaborazione con Life Wolfalps, l’associazione organizzerà nelle prossime settimane un incontro divulgativo per informare la comunità locale sulla presenza del lupo e sulle misure da adottare per evitare conflitti.

La coesistenza tra l’uomo e il lupo

La presenza del lupo a Castellero solleva la questione della coesistenza tra l’uomo e il lupo. Secondo il vicepresidente Biava, il lupo è una risorsa per l’ambiente e non dovrebbe essere considerato un nemico. “Non c’è motivo di alimentare un conflitto, anzi”, afferma Biava. L’associazione Piam onlus si impegna a promuovere la convivenza pacifica tra l’uomo e il lupo, collaborando con il progetto Life Wolfalps.

Il progetto Life Wolfalps si propone di migliorare la coesistenza tra l’uomo e il lupo attraverso azioni di sensibilizzazione e divulgazione. L’incontro divulgativo organizzato dall’associazione Piam onlus sarà un’opportunità per informare la comunità locale sulla presenza del lupo e sulle misure da adottare per evitare conflitti. La coesistenza tra l’uomo e il lupo è possibile, ma richiede la consapevolezza e la collaborazione di tutti.

La presenza del lupo come risorsa per l’ambiente

La presenza del lupo a Castellero rappresenta una risorsa per l’ambiente. Secondo il vicepresidente Biava, il lupo svolge un ruolo importante nell’ecosistema e contribuisce al mantenimento dell’equilibrio naturale. Nonostante la perdita di due capre, Biava sottolinea che non c’è motivo di alimentare un conflitto con il lupo.

Il lupo è un animale selvatico protetto dalla legge, e la sua presenza in una determinata area indica la buona salute dell’ecosistema. La coesistenza tra l’uomo e il lupo è possibile, ma richiede la consapevolezza e la collaborazione di tutti. L’associazione Piam onlus si impegna a promuovere la convivenza pacifica tra l’uomo e il lupo, lavorando in collaborazione con il progetto Life Wolfalps.

