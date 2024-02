m stile libero

Simona Quadarella conquista l’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha

Simona Quadarella, nuotatrice italiana di 25 anni, ha vinto la medaglia d’oro nella gara dei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha, in Qatar. La competizione si è svolta presso l’Aspire Dome, dove la romana ha dominato sin dall’inizio, imponendosi con un tempo di 15’46″99. Ha preceduto la cinese Bingjie Li (15’56″62) e la tedesca Isabel Gose (15’57″55). Questa è la seconda medaglia d’oro mondiale per Quadarella nella disciplina dei 1500, dopo quella conquistata nel 2019 a Gwangju, in Corea del Sud.

“Sono davvero felice, sapevo di avere la possibilità di vincere, ma sono soddisfatta del mio tempo. Non pensavo di nuotare così velocemente, in 15’46″”, ha dichiarato l’atleta italiana. “Volevo conquistare questa medaglia – ha sottolineato la 25enne romana intervistata da Rai Sport -. All’inizio ho cercato di aspettare un po’, poi ho capito che non stavo facendo troppa fatica e ho provato a distanziare le mie avversarie. In questa medaglia ho messo qualcosa in più di quanto pensassi di poter dare. La dedica? A me stessa. Ultimamente ho affrontato molte difficoltà e più volte ho pensato se fosse la scelta giusta venire qui. Non ero sicura di partecipare ai Mondiali, ma alla fine ho deciso di mettermi alla prova”.

Altri risultati degli atleti italiani

Oltre alla vittoria di Simona Quadarella, altri nuotatori italiani si sono distinti nelle gare dei Mondiali di nuoto di Doha. Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri si sono qualificati per la finale degli 800 stile libero. Alberto Razzetti e Federico Burdisso, nella disciplina dei 200 farfalla, hanno superato il turno con un buon margine e la consapevolezza di poter dare ancora di più nella semifinale.

Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo hanno raggiunto la finale dei 50 rana. Il nuotatore lombardo di 24 anni ha ottenuto il secondo miglior tempo delle semifinali, con 26″65, mentre il ventenne romagnolo si è piazzato al quinto posto con 26″98. Il più veloce è stato l’australiano Sam Williamson, che ha registrato un tempo di 26″41.

Successi italiani ai Mondiali di nuoto di Doha

Gli atleti italiani stanno ottenendo risultati significativi ai Mondiali di nuoto di Doha. La vittoria di Simona Quadarella nei 1500 stile libero è un grande successo per l’Italia. La nuotatrice romana ha dimostrato di essere una delle migliori al mondo nella sua specialità, confermando il suo talento e la sua determinazione. Oltre a Quadarella, altri nuotatori italiani si sono qualificati per le finali e hanno dimostrato di poter competere con i migliori atleti internazionali. Questi risultati sono un motivo di orgoglio per l’Italia e testimoniano l’eccellenza del nuoto italiano.

About The Author