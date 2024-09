MagicLand di Valmontone: Open Day per i progetti didattici 2025 il 28 settembre

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

MagicLand, il parco divertimenti situato a Valmontone, si prepara a dare il via a un’importante iniziativa riservata a tutti i sindaci, vice sindaci, assessori all’istruzione e docenti d’Italia. Il 28 settembre, dalle ore 11 alle ore 13, si terrà un open day durante il quale verranno presentati i progetti didattici per il 2025. L’evento rappresenta un’opportunità unica per conoscere le innovative proposte educative che il parco ha in serbo per le scuole di ogni ordine e grado.

Progetti didattici 2025: focus su sicurezza e ambiente

MagicLand ha deciso di concentrare i suoi sforzi per la stagione 2025 su due temi di grande rilevanza: sicurezza e ambiente. Le scuole che parteciperanno alla visita del parco avranno l’opportunità di accedere a contenuti formativi e educativi unici, che mirano a trasformare MagicLand nella “Scuola senza Pareti” più grande d’Italia. Questo approccio innovativo non solo arricchisce l’offerta formativa tradizionale, ma offre anche un’esperienza pratica e coinvolgente agli studenti.

L’importanza di educare le giovani generazioni su temi come la sicurezza e l’ambiente è fondamentale per formare cittadini consapevoli e responsabili. Grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, che includeranno rappresentanti della Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e altri corpi speciali come i RIS e NAS, i visitatori potranno partecipare a sessioni informative ed educative. Queste agenzie forniranno contenuti che non solo informano, ma stimolano anche un dialogo su questioni cruciali per la società contemporanea.

In aggiunta, MagicLand collabora con aziende partner che vantano esperienza consolidata nel campo dei progetti didattici scolastici. Questo network di esperti contribuisce a garantire una formazione di alta qualità, utile per affrontare le sfide attuali in modo adeguato e innovativo.

Come partecipare all’open day del 28 settembre

La partecipazione all’open day di MagicLand è aperta a tutti i sindaci, vice sindaci, assessori all’istruzione e docenti italiani. Gli interessati devono inviare una mail a scuola@magicland.it entro giovedì 26 settembre per confermare la propria presenza. L’evento si svolgerà presso la Cosmo Academy, che si distingue per essere il planetario più grande d’Europa, offrendo un ambiente suggestivo e stimolante per le attività programmate.

Le porte del parco si apriranno dalle ore 11 alle ore 13, fornendo sufficiente tempo per esplorare le proposte didattiche e per comprendere appieno come MagicLand intenda avvicinare il mondo scolastico alle questioni di sicurezza e sostenibilità. Al termine delle attività, i partecipanti saranno invitati a un pranzo buffet gratuito presso il ristorante Belvedere, seguito da una visita libera al parco stesso, che permetterà di toccare con mano l’unicità dell’offerta di MagicLand.