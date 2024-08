Maltempo a Roma: pioggia prevista per il primo sabato di agosto e allerta gialla nel Lazio

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un forte cambio di rotta meteorologico ha interessato Roma e il Lazio all’inizio di agosto 2024, portando una pioggia rinfrescante dopo settimane di caldo afoso che hanno messo alla prova residenti e turisti. L’anticiclone Caronte, che ha dominato il mese di luglio, ha lasciato il posto a un nuovo scenario climatico, caratterizzato da fenomeni meteorologici avversi. L’emergenza climatica ha spinto le autorità a emettere un’allerta gialla, segnalando il rischio di rovesci e temporali nelle prossime ore.

Le previsioni meteo per Roma

Scenario attuale

Secondo i metereologi di 3bmeteo, la giornata di sabato 3 agosto 2024 ha visto l’alta pressione rinforzarsi, portando una serie di cambiamenti climatici. Mentre sui litorali settentrionali e meridionali sono previste condizioni di cielo variabile, con nubi sparse e schiarite, le pianure meridionali si troveranno sotto cieli parzialmente nuvolosi. Tuttavia, la capitale, Roma, ha vissuto un mattino nuvoloso caratterizzato da deboli piogge, con un progressivo rasserenamento previsto nel pomeriggio.

Previsioni specifiche

Le temperature nella capitale sono attese in leggero rialzo, con picchi che potrebbero avvicinarsi ai 30 gradi centigradi. Tuttavia, la situazione meteorologica rimane instabile, soprattutto nelle giornate successive. Sulle pianure settentrionali, i cieli saranno molto nuvolosi al mattino, con la possibilità di precipitazioni sporadiche. Nel corso della giornata, si prevede un miglioramento, con cieli poco nuvolosi in serata. Nelle zone montuose, come il Subappennino e l’Appennino, il tempo sarà variabile, con una tendenza ad aumentare la nuvolosità e a portare piogge in serata.

Avviso di allerta meteo nel Lazio

Dettagli dell’allerta

L’Ufficio di Protezione Civile e il NUE 112 della Regione Lazio hanno annunciato un’allerta gialla a partire dalle prime ore del pomeriggio di sabato. Questo avviso rimarrà in vigore per un arco di tempo che varia dalle 6 alle 9 ore. Si tratta di una misura preventiva che mira a tutelare la popolazione in vista di precipitazioni sparse, caratterizzate principalmente da rovesci o temporali. Le autorità avvertono che tali eventi potrebbero essere accompagnati da forti rovesci, da frequente attività elettrica e grandinate, senza dimenticare le forti raffiche di vento.

Raccomandazioni per cittadini e turisti

In previsione di tali condizioni atmosferiche, gli esperti raccomandano ai cittadini di prestare attenzione ai bollettini meteorologici e di evitare di esporsi a situazioni di rischio. In particolare, si suggerisce di limitare gli spostamenti non necessari e di mantenere le finestre chiuse per evitare danni causati da eventuali grandinate. La Protezione Civile consiglia di prestare attenzione agli eventuali cambiamenti nel meteo e di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali.

Conclusioni sul meteo e l’impatto a Roma

L’arrivo della pioggia a Roma segna una pausa rinfrescante dallo svuotante caldo estivo, ma pone anche sfide significative in termini di sicurezza e mobilità. Con l’allerta gialla in atto, residenti e visitatori devono essere preparati e consapevoli delle variabili climatiche che potrebbero influenzare la loro esperienza nella capitale. La situazione meteorologica richiede infatti massima attenzione e prudenza, attribuendo così al Banco Meteorologico di Roma una responsabilità morale nei confronti della sicurezza degli abitanti e dei turisti.