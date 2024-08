Maltempo a Viterbo: vigili del fuoco impegnati in interventi a causa di danni diffusi

Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2024 by Redazione

Le recenti avverse condizioni meteorologiche stanno causando considerevoli disagi sul territorio di Viterbo, con interventi dei vigili del fuoco necessari per affrontare i danni provocati da piogge intense e forti raffiche di vento. Questo maltempo ha messo in difficoltà non solo la viabilità, ma ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica.

I danni principali nella provincia di Viterbo

L’evento atmosferico

Nella mattinata odierna, intorno alle 12, una violenta ondata di maltempo ha colpito il comune di Cura di Vetralla, dove si sono registrate forti piogge accompagnate da raffiche di vento che hanno superato i 60 km/h. Il fenomeno meteorologico ha portato a un aumento significativo delle emergenze, costringendo i vigili del fuoco a mobilitarsi prontamente. Le condizioni di maltempo hanno comportato la caduta di alberi e il conseguente allagamento delle strade, rendendo necessario l’intervento delle autorità per ridurre i rischi per i cittadini.

Intervento dei vigili del fuoco e carabinieri

Un episodio emblematico di questo maltempo si è verificato lungo la Cassia sud, in prossimità del chilometro 81 in direzione Roma, dove una grande quercia è stata abbattuta dalle violente raffiche di vento. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno dovuto operare in modo coordinato con i carabinieri, i quali hanno temporaneamente chiuso il traffico per consentire le operazioni di sgombero della pianta caduta, garantendo così la sicurezza degli automobilisti. Nonostante l’impegno immediato, la situazione ha creato notevoli disagi alla circolazione automobilistica.

Disagi diffusi lungo la Cassia e sul lago di Vico

Traffico e allagamenti

La situazione lungo la Cassia ha visto un ulteriore peggioramento a causa del nubifragio che ha colpito anche altre zone. All’imbocco di Cura di Vetralla, le forti piogge hanno causato l’allagamento di entrambe le carreggiate, portando a rallentamenti e code chilometriche. I cittadini e i pendolari hanno espresso preoccupazione per l’impatto di questi eventi sulle loro giornate e sulla sicurezza stradale.

Intervento della polizia locale

Parallelamente, anche l’area del lago di Vico, specialmente tra San Martino al Cimino e Ronciglione, è stata colpita da incidenti simili. Qui, la caduta di un albero ha ulteriormente complicato la situazione, portando a diversi allagamenti delle strade. In questo contesto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno assunto il compito di regolare il traffico e garantire la sicurezza degli automobilisti, facendo fronte a una situazione estremamente critica.

I servizi emergenziali continuano a monitorare la situazione e a eseguire gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza e la viabilità nella provincia, nella speranza che le condizioni meteo migliorino nelle prossime ore. I cittadini sono invitati a seguire le indicazioni di sicurezza e a prestare attenzione agli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti.