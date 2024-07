Maltempo devastante colpisce il nord Italia

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

La situazione critica in Valle d’Aosta

La valle di Cogne evacuata in elicottero

La comunità di Cogne nella Valle d’Aosta è attualmente sotto assedio a causa del maltempo. Il sindaco Franco Allera riporta un’evacuazione di massa tramite voli in elicottero per garantire la sicurezza dei residenti. Numerosi danni si sono verificati nella regione, con la rete elettrica e l’acquedotto fuori servizio a Valnontey. Le autorità regionali stanno effettuando sopralluoghi per valutare i danni e pianificare gli interventi necessari.

La situazione nel Piemonte

Impatti dei smottamenti e delle frane

Il Piemonte non è da meno, con smottamenti e danni ai ponti segnalati in diverse zone. Alagna Valsesia è tra le località maggiormente colpite, mentre a Campertogno sono in corso lavori per ripristinare gli acquedotti. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è in costante contatto con le autorità locali e nazionali per gestire la situazione e valutare la richiesta di stato di emergenza. La regione è colpita da una serie di disastri naturali che stanno mettendo a dura prova le comunità locali.

Operazioni di evacuazione nel Verbano Cusio Ossola

L’area del Verbano-Cusio-Ossola è al centro di massicce operazioni di evacuazione per salvare 120 persone intrappolate a causa del maltempo. Gli elicotteri dei vigili del fuoco sono in azione per garantire il trasferimento sicuro degli abitanti bloccati nella zona dell’Alpe Veglia. La drammatica situazione mette in evidenza la gravità dell’emergenza in corso e la necessità di interventi rapidi ed efficaci per proteggere la vita umana.

Bloccati nei rifugi del Monte Rosa

L’impatto delle condizioni meteorologiche avverse si fa sentire anche ai piedi del Monte Rosa, dove una trentina di persone è rimasta bloccata nei rifugi. Il sindaco di Macugnaga rassicura sulla situazione, invitando le persone a non muoversi e a rimanere al sicuro nei rifugi. Le autorità locali stanno monitorando da vicino la situazione per garantire la sicurezza di tutti i presenti e coordinare le operazioni di soccorso in corso.

Vittime in Svizzera e in Francia

La violenza del maltempo ha provocato almeno due morti e un disperso nel Canton Ticino, in Svizzera, mentre in Francia si contano tre vittime a causa di un incidente legato alla caduta di un albero. Le autorità locali stanno affrontando le conseguenze devastanti delle condizioni meteorologiche estreme, lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione e mitigare i danni provocati da queste calamità naturali.

Il maltempo non accenna a placarsi, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e disperazione nelle regioni colpite. È fondamentale un’azione coordinata e tempestiva da parte delle autorità e della comunità per affrontare questa emergenza e ripristinare la normalità nelle zone danneggiate. La solidarietà e il supporto reciproco saranno cruciali per superare questa difficile prova e ricostruire ciò che è stato distrutto.

Approfondimenti