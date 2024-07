Maltempo e fenomeni meteorologici eccezionali in Valle d’Aosta e Piemonte

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Il maltempo preannunciato si è tradotto in violenti fenomeni meteorologici che hanno colpito diverse zone della Valle d’Aosta e del Piemonte, causando danni e disagi. La cascata di Noasca ha travolto un ponte e una strada nel paese, mentre in luoghi come Cogne, Cervinia, Valli di Lanzo, Canavese e Val Formazza si sono verificati disastri rari e localizzati. La distribuzione irregolare delle precipitazioni ha suscitato interrogativi sulla natura di questi eventi eccezionali.

I fenomeni meteorologici straordinari a causa di scirocco e polveri del Sahara

Il meteorologo Andrea Vuolo ha analizzato i fenomeni meteorologici che hanno portato a una concentrazione di pioggia e venti violenti in determinate aree, lasciando altre praticamente indenni. Lo scirocco che ha circolato tra le Valli di Lanzo, la Valle d’Aosta Orientale e la Val Formazza, unitamente alla presenza di polveri del Sahara, ha generato un’interazione atmosferica particolare. La combinazione di diversi fattori ha determinato un impatto diversificato del maltempo sul territorio, con eventi straordinari e spettacolari che hanno destato stupore e preoccupazione.

