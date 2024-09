Maltempo ferma i collegamenti marittimi tra Termoli e le Isole Tremiti: venti forti bloccano le partenze

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto a sospendere i collegamenti marittimi tra il porto di Termoli e l’arcipelago delle Isole Tremiti. La situazione, aggravata da forti piogge e un brusco abbassamento delle temperature, ha reso impossibile garantire la traversata per oggi. Il vento sostenuto proveniente da nord-ovest ha creato mare mosso, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Maltempo in Molise: tempesta e disagi

Le conseguenze del maltempo

L’ondata di maltempo, che ha iniziato a creare disagio dalla giornata di ieri, ha colpito duramente la costa molisana, portando a forti piogge e a un significativo abbassamento delle temperature. Le autorità locali sono state costrette a monitorare attentamente la situazione, mentre i cittadini e i turisti si sono trovati a dover fare i conti con la cancellazione di diverse attività programmate, inclusi eventi all’aperto e visite ai luoghi di interesse. I venti, che hanno raggiunto fino a forza 6, hanno causato diverse criticità non solo nel settore marittimo, ma anche in quello terrestre, con alberi caduti e possibili allagamenti in alcune aree.

La reazione delle autorità locali

Le autorità portuali e gli enti competenti stanno lavorando per garantire la sicurezza e assistere i passeggeri, informandoli sulle modifiche ai programmi di navigazione. Sono stati predisposti avvisi per informare i viaggiatori riguardo alla possibilità di ulteriori cancellazioni nelle prossime ore, a seconda dell’evolversi delle condizioni meteorologiche. Si raccomanda ai passeggeri di tenere sotto controllo le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti costanti e per comprendere la possibilità di ripristinare i servizi nel minore tempo possibile.

I collegamenti tra Termoli e le Tremiti

Le imbarcazioni in servizio

Normalmente, il servizio di trasporto marittimo da Termoli verso le Isole Tremiti è garantito da due imbarcazioni principali: la motonave “Santa Lucia” e il traghetto veloce Napoli Jet. Queste navi svolgono un ruolo cruciale per il collegamento delle isole con la terraferma, facilitando l’accesso per residenti e turisti.

In condizioni di normalità, le traversate avvengono quotidianamente, permettendo a migliaia di persone di visitare le splendide isole, rinomate per il loro paesaggio naturale e il mare cristallino. Tuttavia, la situazione contingente ha reso impossibili anche questi trasferimenti, costringendo viaggiatori e residenti a rimanere in attesa di condizioni migliori per poter riprendere il viaggio.

Impatto sul turismo e sulla vita quotidiana

L’interruzione dei collegamenti ha un impatto non trascurabile sul turismo, con centinaia di visitatori costretti a modificare i loro piani. Molti turisti, già presenti sulle isole, hanno espresso disappunto per la situazione, mentre i commercianti locali temono un possibile calo delle vendite e delle attività a causa dell’impossibilità di raggiungere le isole. I più colpiti sono i piccoli imprenditori e le strutture ricettive che dipendono fortemente dalla clientela stagionale.

Resta da vedere come evolverà la situazione nelle prossime ore e giorni, con la speranza che le condizioni meteo migliori possano consentire la ripresa dei collegamenti marittimi e il ritorno alla normalità per il porto di Termoli e le sue isole.