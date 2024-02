"Maltempo imminente: pioggia, vento e neve colpiranno diverse regioni per diversi giorni" - avvisatore.it

Maltempo in arrivo sull’Italia: cosa aspettarsi

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, annuncia un cambiamento radicale nelle condizioni meteorologiche sull’Italia. Una profonda saccatura atlantica proveniente dall’Islanda porterà pioggia, neve e vento su diverse regioni del Paese entro il weekend. Questo cambiamento repentino è previsto influenzare principalmente il Nord Italia, con conseguenze anche al Centro e al Sud.

“Dalle prossime ore la pressione inizierà a scendere ed il tempo cambierà. Inizierà a piovere in modo più intenso sulle regioni di Nord-Ovest, ma il cielo si coprirà anche al Centro. La neve inizialmente cadrà oltre i 1500 metri, specie tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale”, conferma Garbinato.

Clou della perturbazione atlantica: cosa ci attende

Dal tardo pomeriggio, la perturbazione atlantica raggiungerà il suo picco, portando un’intensificazione dei fenomeni meteorologici. Si prevedono nevicate moderate sulle Alpi nord-occidentali e piogge sparse sulla Pianura Padana. Questo evento contribuirà a migliorare la qualità dell’aria, abbattendo lo smog, soprattutto nelle regioni settentrionali.

“Venerdì 23 febbraio si formerà un ciclone di 996 hPa sul Golfo Ligure, portando ulteriori peggioramenti del tempo con abbondanti nevicate sulle Alpi centro-orientali, venti forti e piogge diffuse nel Centro-Nord. Al Sud, invece, si avranno ancora delle schiarite, ma il tempo si guasterà gradualmente anche nel meridione”.

Weekend invernale all’orizzonte: cosa ci riserva

Il prossimo weekend si prospetta di stampo invernale, con temperature che si manterranno nella media del periodo, non raggiungendo valori particolarmente rigidi. Le precipitazioni continueranno a interessare il Nord fino a lunedì, per poi spostarsi gradualmente verso il Sud. La perturbazione proveniente dall’Islanda garantirà un’ulteriore scia di maltempo, offrendo un sollievo alla siccità che affligge la Sicilia e portando finalmente delle precipitazioni anche in Sardegna.

Questo è solo l’inizio di un periodo instabile che coinvolgerà l’Italia nei prossimi giorni, con piogge diffuse e condizioni meteorologiche mutevoli che accompagneranno l’inizio del mese di marzo. Bisognerà prestare attenzione alle previsioni e prepararsi a fronteggiare un clima instabile e variabile in diverse parti del Paese.

