Maltempo imperversa in Italia: nubifragi, alberi caduti e alpinisti in difficoltà

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’Italia è stata colpita da una serie di violenti nubifragi che hanno causato danni ingenti e disagi in molte regioni, con particolare gravità nel Centro-Nord. Gli eventi meteorologici estremi hanno portato a allagamenti, alberi abbattuti e incidenti stradali, richiedendo l’intervento straordinario dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso. Mentre le condizioni meteorologiche si spostano verso Sud, il bilancio dei danni e delle operazioni di soccorso è in evoluzione.

Emergenze in Toscana

Nubifragi e interventi a Firenze

La Toscana è stata tra le regioni più colpite dal maltempo. I vigili del fuoco hanno effettuato ben 340 interventi nel corso della notte, con Firenze al centro delle operazioni di soccorso. Nella sola città, oltre 50 interventi hanno visto i pompieri all’opera per liberare strade e soccorrere persone rimaste bloccate all’interno delle loro auto nei sottopassi allagati. Molte strutture al piano terra e nei seminterrati hanno subito danni ingenti, e alcuni cittadini sono stati evacuati per garantire la loro sicurezza.

I problemi di viabilità in città sono stati acuiti dalla caduta di alberi e rami pericolanti, incrementando il rischio di incidenti. Il sistema di drenaggio della città ha mostrato gravi limitazioni, lasciando alcune strade impercorribili per ore. La collaborazione tra il Comune di Firenze e i vigili del fuoco è stata cruciale nella gestione delle emergenze, con una risposta rapida e coordinata.

L’assegnazione delle risorse

Per affrontare le varie problematiche, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha attivato tutte le risorse disponibili. Sono state coordinate operazioni speciali in sinergia con altre forze di polizia e volontari. Nonostante le difficoltà, l’impegno e la professionalità del personale hanno fatto sì che, sebbene con grande fatica, le situazioni di emergenza venissero affrontate tempestivamente.

Nubifragio a Roma

Interventi notturni dei vigili del fuoco

A Roma, la notte è stata caratterizzata da forti venti e piogge torrenziali, con 150 interventi effettuati dai vigili del fuoco. Le squadre di emergenza hanno dovuto fronteggiare ubriacature di alberi e rami pericolanti, danni da acqua, frane e dissesti statici. Tra le zone maggiormente colpite ci sono via della batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli. La situazione nel Lazio è stata delicata e, nonostante gli sforzi, alcune strade si sono rivelate impraticabili.

Danni infrastrutturali e interventi di verifica

Un episodio significativo è avvenuto a Fregene, dove parte del tetto della chiesa di San Gabriele dell’Addolorata è crollato all’una e mezza della notte, danneggiando un ristorante adiacente che fortunatamente era chiuso in quel momento. I carabinieri e i vigili del fuoco sono giunti sul posto per eseguire le necessarie verifiche strutturali, assicurandosi che non vi fossero feriti e che le strutture vicine non presentassero ulteriori rischi.

Alcuni interventi sono stati attuati anche in provincia. A Albano Laziale, Velletri e Frascati, i pompieri sono stati costretti a liberare le strade da alberi caduti, mantenendo un elevato livello di attenzione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Emergenze in Lombardia

Interventi incessanti delle squadre di soccorso

La Lombardia ha visto un’intensa attività da parte dei vigili del fuoco nella notte scorsa, con diverse richieste di intervento arrivate in particolare dalle province di Lecco e Monza Brianza. I danni provocati da pioggia e vento in questa zona hanno reso necessario il rapido dispiegamento delle risorse, mentre il personale ha cercato di rispondere alle numerose segnalazioni di emergenza.

Grazie alla coordinazione tra le varie autorità locali e i vigili del fuoco, il territorio ha potuto affrontare in parte le criticità, ma, come in altre regioni, il maltempo ha creato non pochi disagi ai cittadini e alle infrastrutture urbane.

Alpinisti dispersi sul Monte Bianco

Soccorsi in attesa di miglioramenti meteo

La situazione più critica si è manifestata con la notizia dei quattro alpinisti, due italiani e due coreani, dispersi sul Monte Bianco. A causa delle avverse condizioni meteo, il tentativo di soccorso è stato annullato, con le squadre di soccorso alpine che attendono il miglioramento del tempo per poter raggiungere i dispersi. Il Soccorso Alpino valdostano è in contatto costante con le famiglie degli alpinisti italiani, mantenendo un forte impegno per garantire che le operazioni di soccorso riprendano non appena le condizioni lo consentiranno.

L’intera situazione è monitorata attentamente dalle autorità, che stanno valutando le possibilità di ripristinare un intervento immediato non appena le condizioni meteo si stabilizzeranno. I familiari degli alpinisti restano in attesa di aggiornamenti, mantenendo la speranza di un esito positivo.