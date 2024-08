Maltempo in arrivo: situazione meteo e temperature delle città italiane dal 17 al 21 agosto

Ultimo aggiornamento il 17 Agosto 2024 by Redazione

Il bollettino del ministero della Salute segna un cambiamento nella situazione climatica in Italia, con previsioni di temperature in calo e piogge in arrivo. Resistono, però, alcuni picchi di caldo estremo in alcune aree. Facciamo un’analisi approfondita della situazione attuale e delle previsioni per i prossimi giorni, seguendo l’evoluzione meteo dalle città più colpite.

Attuale allerta meteo: città da bollino rosso e giallo

Le città in allerta rossa

Il 17 agosto il ministero della Salute ha emesso un bollettino che segnala quattro città italiane sottoposte a livello massimo di allerta per ondate di calore. Le città in questione includono Bari, Brescia, Campobasso e Palermo. Si tratta di aree dove il caldo intenso persiste e può rappresentare un rischio per la salute, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Altri livelli di allerta

Per quanto riguarda le altre città monitorate, il bollettino segnala che non ci sono ulteriori allerta arancioni. Tuttavia, sono diverse le città contrassegnate con il bollino giallo, indicate come in allerta di primo livello: Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Infine, le città indicate con il bollino verde, a indicare condizioni metereologiche più favorevoli, comprendono Cagliari, Civitavecchia, Genova e Viterbo.

Previsioni per il giorno successivo

Il giorno 18 agosto, si attende una significativa variazione climatica. Solo Bari resterà sottoposta a bollino rosso, mentre le altre città passeranno a livelli inferiori di allerta. Le temperature dovrebbero subire un calo notevole, con condizioni di maltempo attese per il fine settimana, segnando la fine del lungo periodo di ondate di calore.

Prospettive meteo: durata della tregua dalle alte temperature

Previsioni degli esperti

Secondo il meteorologo Andrea Giuliacci, l’ondata di calore che ha caratterizzato l’Italia negli ultimi 40 giorni, iniziata il 7 luglio, sta per subire una brusca interruzione. L’arrivo di una perturbazione atlantica porterà a cambiamenti repentini nel clima. La giornata del 17 agosto sarà caratterizzata da sole alternato a nuvole, con possibilità di temporali nelle zone alpine e interne del Centro, pur continuando a mantenere temperature elevate, sebbene con una leggera flessione.

Interventi climatici nelle prossime giornate

Domenica 18 agosto si prevede l’arrivo di forti temporali al Centro-Nord, così come in Campania, Calabria e Sicilia. Le temperature sono attese in calo, con una riduzione significativa delle usualmente alte temperature. Giuliacci sottolinea che la prossima settimana porterà, in media, una diminuzione delle temperature di 6-10 gradi in tutto il territorio.

Ritorno del caldo e instabilità: previsioni fino al 21 agosto

Cambiamenti previsti nella prossima settimana

Il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it avverte di un probabile ritorno dell’anticiclone africano per mercoledì 21 agosto. Ciò potrebbe tradursi in un nuovo aumento della temperatura, dopo un periodo di instabilità climatica. Secondo Gussoni, il passaggio di un ciclone dal Nord Europa vedrà il weekend caratterizzato da temporali e potenziali grandinate, dovuti all’energia elevata presente nell’atmosfera.

Condizioni climatiche similari all’inizio della settimana

L’inizio della settimana mette di instabilità continuerà, con rischio di temporali, specialmente nelle zone del Nord e Centro. Le previsioni annunciano anche una durata della tempesta, che culminerà in un significativo abbassamento delle temperature. Tuttavia, ci sono attese di un ritorno a condizioni di sole e caldo dalla metà della settimana, riassumendo così l’andamento climatico tipico di un’estate italiana.

Il quadro meteorologico attuale, con i suoi alti e bassi, rimane sotto controllo e i cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti meteo per gestire nel modo migliore la situazione climatica.