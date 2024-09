Maltempo in Italia: allerta arancione e gialla per nubifragi e temporali su diverse regioni

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La settimana inizia sotto il segno del maltempo in molte zone del nostro Paese. Oggi, lunedì 9 settembre, il rischio di nubifragi e temporali ha costretto le autorità a emettere allerte meteo, classificandole in arancione e gialla. Le perturbazioni stanno transitando dalle regioni del Nord verso il Centro e il Sud, coinvolgendo località chiave come Milano, Roma e Palermo. Gli cittadini sono invitati a munirsi di ombrelli e a prestare attenzione a eventuali avvisi da parte della Protezione Civile.

Dove scatta l’allerta arancione

L’estate, con il suo caldo intenso, sembra ormai un ricordo distante. Il clima si sta rapidamente deteriorando a causa di una perturbazione che ha iniziato a farsi sentire già ieri, domenica 8 settembre. Questo fronte di maltempo sta ampliando il proprio raggio d’azione, portando a un sensibile calo delle temperature, che risparmia solo parzialmente le regioni meridionali.

Secondo il bollettino della Protezione Civile, l’allerta arancione è stata attivata in diverse regioni: Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto. Le aree interessate sono a forte rischio di temporali intensi che potrebbero causare gravi disagi. Contestualmente, l’allerta gialla è stata annunciata per altre regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria. In questo contesto, il maltempo si estende dalle Alpi ai raggi del Sud, rendendo necessaria una vigilanza costante.

Particolare attenzione è rivolta a fenomeni di rischio idrogeologico, specie riguardo ai livelli dei fiumi. Le autorità competenti stanno seguendo da vicino la situazione, specialmente nelle aree critiche di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto, dove ci si aspetta una possibile esondazione.

Milano, fiumi sotto monitoraggio

In Lombardia, la città di Milano si trova attualmente sotto una lente d’ingrandimento a causa della situazione meteorologica in corso. Dopo il nubifragio che ha colpito la metropoli la scorsa settimana, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali ha emesso un avviso di criticità gialla per il rischio di temporali e problemi idrogeologici.

L’accento viene posto sul monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro, che sono sotto costante osservazione per prevenire qualsiasi emergenza. Le autorità locali sono attivamente coinvolte nel coordinamento e nella pianificazione di potenziali interventi nel caso in cui i livelli idrometrici dei fiumi superino le soglie di allerta. Il maltempo minaccia non solo le infrastrutture della città, ma anche la sicurezza dei cittadini, rendendo essenziale un monitoraggio continuo.

In aggiunta, gli esperti meteo avvertono che i temporali previsti potrebbero causare disagi nei trasporti pubblici e privati, con la possibile chiusura di strade e la necessità di avvisi specifici su altre modalità di spostamento. L’invito, quindi, è quello di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di evitare situazioni di rischio durante il passaggio delle perturbazioni.

Le autorità, in collaborazione con la Protezione Civile, continueranno a seguire l’evoluzione del maltempo per garantire la sicurezza delle cittadine e dei cittadini in tutte le aree colpite.