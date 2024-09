Manifestazioni in Italia dopo la morte di Hassan Nasrallah: centinaia protestano a Roma e Milano

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Recentemente, il clima politico e sociale in Italia è stato ulteriormente scosso dall’uccisione di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah. A Roma e Milano, si sono svolte manifestazioni significative, durante le quali i partecipanti hanno espresso solidarietà nei confronti del popolo palestinese e libanese, denunciando le azioni di Israele. Le proteste sono state contrassegnate da cartelli e slogan, alcuni dei quali hanno suscitato polemiche, come quello che ha ritratto Liliana Segre con l’etichetta di ‘agente sionista’. Il contesto delle manifestazioni evidenzia la crescente tensione attorno alla questione israelo-palestinese nel paese.

Le manifestazioni a Roma e Milano

La protesta di Milano: un forte messaggio di solidarietà

A Milano, centinaia di manifestanti hanno partecipato a un corteo dedicato alla memoria di Nasrallah. Il raduno è partito da piazzale Loreto, un luogo simbolico per la storia politica italiana. Durante l’evento, i manifestanti hanno sventolato bandiere di Hezbollah e cartelli con frasi a sostegno della Palestina. Le parole di Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese in Lombardia, hanno risuonato tra i partecipanti: “Abbiamo perso tante persone, ma non la resistenza.” Si è anche fatto riferimento al bliz di Netanyahu, con molti manifestanti che hanno ribadito di non voler arrendersi.

Il clima teso è stato accentuato dall’esposizione di nomi di presunti ‘agenti sionisti’, inclusi quelli di figure pubbliche come la senatrice a vita Liliana Segre e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Questi atti hanno suscitato reazioni forti e chiare dalle autorità italiane. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha condannato fermamente tali provocazioni, definendo le violenze verbali e le diffamazioni un comportamento inaccettabile.

La manifestazione di Roma: tensione crescente in vista di un evento vietato

La protesta a Roma ha avuto luogo in un contesto di tensioni politiche e sociali esacerbate. Nonostante il divieto imposto dalla questura per una manifestazione programmata per il sabato successivo, un sit-in è stato organizzato davanti al Pantheon da giovani attivisti provenienti dai gruppi Cambiare Rotta e Potere al Popolo, insieme ad alcuni rappresentanti della comunità palestinese. Gli slogan intonati dai partecipanti mettevano in evidenza la richiesta di porre fine ai bombardamenti in Libano e all’attuale situazione a Gaza. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 250 persone, che hanno sfilato al grido di “Palestina Libera.”

Un attivista ha espresso il significato del momento di silenzio dedicato a Nasrallah e ai civili libanesi che perdono la vita nelle attuali tensioni. “Il Libano è un paese sovrano. C’è un atto di pirateria internazionale,” sono state le sue parole, a sottolineare il sentimento di indignazione presente tra i manifestanti. Nonostante le restrizioni, gli organizzatori hanno mantenuto l’intenzione di procedere con un ulteriore corteo il 5 ottobre per commemorare il genocidio in Palestina, segnalando la determinazione del gruppo di non cedere alla repressione.

Le reazioni istituzionali e le prossime prospettive

Il quadro di un clima politico fragile

Le manifestazioni e le reazioni che ne sono seguite hanno messo in evidenza un clima politico fragile in Italia. Le autorità di polizia e di intelligence hanno attentamente considerato i rischi associati a eventi pubblici come quelli recenti. Nonostante le preoccupazioni per l’ordine pubblico, l’Unione democratica arabo-palestinese ha definito arbitraria la decisione della questura di impedire il corteo. Questa posizione è accompagnata da una richiesta di intervento legale, con avvocati pronti a presentare ricorso al Tar.

La questione delle manifestazioni è stata per lungo tempo al centro del dibattito pubblico, alimentando un confronto anche all’interno delle istituzioni. I rappresentanti di varie comunità, insieme a figure pubbliche, si sono schierati a sostegno della libertà di espressione, sottolineando che le manifestazioni per la Palestina in Italia non hanno mai rappresentato una minaccia per l’ordine pubblico. Con l’attenzione rivolta all’imminente celebrazione di un anniversario cruciale per il conflitto in corso, il prossimo corteo a Roma sarà un test importante per le dinamiche di protesta e le risposte governative.

L’approccio della comunità e le attese

Le comunità coinvolte nelle manifestazioni si stanno preparando a continuare il dialogo e la mobilitazione, nonostante le restrizioni. La voce di attivisti di primo piano, come Chef Rubio, ha aggiunto un elemento di spessore alla narrazione, promettendo sostegno e partecipazione attiva per il 5 ottobre: “La fine della colonia sionista si avvicina,” ha dichiarato, evidenziando il sentimento di determinazione e fervore tra i manifestanti.

Queste manifestazioni non solo evidenziano un’espressione di solidarietà internazionale ma segnano anche una resistenza culturale e politica che insiste nel farsi sentire. Con la mobilitazione della comunità e le risposte del governo, il panorama delle manifestazioni in Italia continua a evolversi in un contesto di crescente tensione.