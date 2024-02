Mara Venier critica retoricamente Loredana Bertè che reagisce in modo giustificato

Loredana Bertè: la vincitrice morale del Festival di Sanremo

Loredana Bertè ha lasciato il suo segno al Festival di Sanremo 2020, classificandosi settima con il brano “Pazza”. Nonostante non abbia raggiunto il primo posto, la cantante è stata definita dalla conduttrice Mara Venier come la “vincitrice morale” della kermesse. Tuttavia, Loredana non ha gradito questa definizione e ha espresso la sua frustrazione senza mezzi termini: “A essere sempre la vincitrice morale è una rottura di pa*le. Questa volta lo devo proprio dire”. Il pubblico presente all’Ariston ha applaudito calorosamente la schiettezza della rocker, mentre Mara Venier ha riso di gusto, apprezzando la sua reazione.

Il premio “Mia Martini” e il desiderio di partecipare all’EuroFestival

Nonostante non abbia raggiunto il podio, Loredana Bertè ha comunque ottenuto un importante riconoscimento: il premio alla critica “Mia Martini”. La cantante ha espresso la sua gratitudine per questo premio, definendolo il “Sacro Graal” che ha desiderato per anni. Loredana ha anche condiviso il suo desiderio di partecipare all’EuroFestival in Svezia, per “rompere le scatole” al Re Gustavo che l’ha infastidita per sei anni e al suo ex marito Björn Borg.

Emozioni e lacrime sul palco dell’Ariston

Durante la sua esibizione con il brano “Pazza”, Loredana Bertè ha ricevuto una lunga standing ovation dal pubblico presente all’Ariston. La cantante è stata travolta dall’emozione e ha scoppiato in lacrime. Questo momento ha dimostrato l’importanza e l’impatto che Loredana ha avuto sul pubblico e sulla scena musicale italiana.

Loredana Bertè ha dimostrato ancora una volta la sua autenticità e la sua passione per la musica. Nonostante non abbia raggiunto il primo posto al Festival di Sanremo, la cantante ha lasciato un segno indelebile e ha conquistato il cuore del pubblico. La sua schiettezza e la sua energia hanno reso la sua performance un momento indimenticabile.

