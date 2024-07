Maratona Oratoria in difesa dei detenuti: l’appello della Camera Penale Friulana

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Panoramica sull’emergenza carceraria in Italia

La maratona oratoria organizzata dalla Camera Penale Friulana ha visto la partecipazione di quasi 40 persone. L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica e il governo sull’emergenza sovraffollamento carcerario, che sta diventando sempre più critica. Dati recenti evidenziano un preoccupante raddoppio dei detenuti nelle carceri minorili, un trend allarmante che richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire con urgenza per migliorare la situazione. Anche il carcere di Udine, nonostante sia oggetto di un piano di riqualificazione, si trova ad affrontare un grave problema di sovraffollamento. Con soli 86 posti disponibili e 165 detenuti, la struttura è al collasso e ha registrato due suicidi nell’ultimo anno. Il presidente della Camera Penale Friulana, Raffaele Conte, ha sottolineato l’importanza di affrontare tempestivamente questa emergenza e ha guidato la maratona udinese come primo relatore.

Gli appelli della Camera Penale all’esecutivo

Il presidente dell’Unione della Camere Penali, Francesco Petrelli, ha promosso l’organizzazione di maratone oratorie in varie città italiane con presenza di tribunali, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare il governo ad adottare misure concrete per affrontare l’emergenza carceraria. Raffaele Conte ha evidenziato che Petrelli ha già più volte sollecitato il governo, senza ottenere risposte concrete. Tra le richieste rivolte all’esecutivo vi è quella di considerare che su un totale di 61mila detenuti in Italia, circa 15mila hanno una pena inferiore ai due anni. Per questo motivo, si propone di riaprire case mandamentali gestite dai Comuni per accogliere detenuti con pene minori. Le maratone oratorie, che sono iniziate a maggio, si concluderanno l’11 luglio a Roma, mentre il 10, 11 e 12 luglio è prevista una sospensione delle udienze da parte degli avvocati penalisti come forma di protesta e sensibilizzazione nei confronti della grave situazione carceraria italiana.

L’urgenza di intervenire per garantire diritti e dignità ai detenuti

La situazione di sovraffollamento carcerario in Italia rappresenta una vera emergenza che richiede interventi immediati e risolutivi da parte delle istituzioni competenti. Il sistema carcerario italiano si trova ad affrontare sfide sempre più complesse, tra cui il sovraffollamento cronico, le condizioni di vita precarie dei detenuti e la mancanza di risorse adeguate per garantire un trattamento dignitoso agli individui privati della libertà. In questo contesto, le iniziative della Camera Penale Friulana rappresentano un importante segnale di allerta sulla necessità di rivedere le politiche carcerarie e adottare misure efficaci per tutelare i diritti umani e la dignità delle persone detenute.

