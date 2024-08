Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone: un amore tra chimica e letteratura nel mondo del giallo

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, una coppia di chimici e scrittori, sono noti per il loro lavoro congiunto che ha dato vita a una serie di gialli, tra cui l’ultimo intitolato “La regina dei sentieri”. La loro storia d’amore, nata all’università di Pisa, si intreccia con la loro carriera di autori. Con un dialogo fluido e affiatato, Malvaldi e Bruzzone raccontano le loro esperienze di vita e professionali, rispondendo alle domande in perfetta sintonia, quasi come se pensassero all’unisono.

La nascita di un grande amore

Il primo incontro

La storia tra Marco e Samantha inizia tra i banchi dell’università di Pisa, nel corso di Chimica. Lei ricorda il momento cruciale della loro conoscenza, menzionando un concerti di Giorgio Gaber, evento che ha segnato l’inizio di un legame profondo. Malvaldi arricchisce il racconto sottolineando come la vita di laboratorio, carica di fatiche al termine della giornata, abbia contribuito a cementare la loro relazione. La condivisione di un ambiente di lavoro e di interesse ha reso evidente la complementarietà dei loro caratteri.

Obiettivi comuni e differenze

Durante l’intervista, discutono della loro vita insieme come in una squadra di calcio. Malvaldi usa questa metafora per descrivere come i due siano uniti da un unico scopo, ma ciascuno ha il proprio ruolo. Lui si dedica alla cucina, mentre Bruzzone prende in mano la gestione delle riparazioni domestiche. Queste dinamiche riflettono non solo la loro quotidianità, ma anche l’equilibrio che hanno trovato nel loro rapporto, evidenziando la bellezza delle differenze che si completano.

La loro scrittura come unione di forze

Natura collaborativa

Malvaldi e Bruzzone collaborano attivamente per scrivere le loro opere, un riflesso della loro intesa. Pur avendo iniziato le loro carriere individualmente, ora i due scrivono insieme, portando avanti le loro idee in modo sinergico. Malvaldi racconta come il primo libro sia nato da un desiderio di fuga dalla monotonia del dottorato di ricerca, facendosi spazio per la creatività. Bruzzone, invece, sottolinea il loro approccio collaborativo già nel primo romanzo, “La briscola in cinque”.

Scelte editoriali e consigli

La loro decisione di firmare i libri insieme è frutto di considerazioni strategiche editoriali e di scaramanzia. Bruzzone spiega che includere entrambi i nomi ha un impatto sulla vendita delle opere. Inoltre, i suggerimenti dell’editore Antonio Sellerio, come scrivere su tematiche conosciute e focalizzarsi sui personaggi piuttosto che sulle trame, hanno influenzato il loro modo di lavorare. Le esperienze di vita reale, tra cui la vicenda di un’amica fisica, hanno ispirato la creazione dei personaggi delle loro storie, rendendoli più autentici.

Il legame tra personale e professionale

Diffusione di umorismo e ironia

Malvaldi e Bruzzone infondono nei loro gialli un senso di ironia, che li distingue nel panorama della narrativa. L’autore chiarisce che la loro scrittura è un modo per riflettere sulla vita e per ridere di se stessi, piuttosto che degli altri. La conversazione si sposta su un aneddoto divertente riguardo a un amico, evidenziando la capacità della coppia di cogliere il lato comico anche nelle situazioni più banali.

Un ambiente di lavoro stimolante

Il loro ambiente idilliaco, situato a San Giuliano Terme, non sembra distrarli dalla scrittura. Bruzzone commenta come le esperienze di vita, come una giornata di sci, possano generare nuove trame. Malvaldi aggiunge che sono ispirati dalla commedia all’italiana, stimolando riflessioni su come le relazioni nella vita reale possano differire da quelle rappresentate nel cinema.

Passioni condivise e differenze notevoli

Passione per il calcio

Malvaldi, noto per il suo amore per il Torino, non nasconde il suo interesse per il calcio, affrontando anche il tema dell’imprevedibilità del gioco. Spiega come il calcio possa insegnare molto sulla vita, riflettendo su come molti scienziati siano attratti dal gioco. Questo elemento aggiunge un ulteriore strato alla loro personalità, mostrando come il professionale si intrecci con il personale nella loro vita quotidiana.

L’analisi del personaggio

Nel loro ultimo libro, ricorre una citazione che riassume il loro rapporto. Malvaldi, riconoscendo l’influenza di Bruzzone su di lui, afferma che la sua inquietudine rappresenta un segnale positivo, un modo per confermare il benessere della loro relazione. Bruzzone chiarisce, invece, la sua natura intraprendente e curiosa, dimostrando come entrambi abbiano trovato un equilibrio che non solo funge da base per il loro amore, ma anche per la loro carriera letteraria.

Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone sono un esempio di come l’unione tra amore, lavoro e creatività possa dar vita a opere significative nel panorama letterario contemporaneo. La loro storia continua a evolversi, alimentata dalla passione e dalla sinergia che li unisce.