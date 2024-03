Marco Mengoni: Il trionfo a Bologna e l’emozionante raddoppio

L’attesissimo ritorno di Marco Mengoni agli stadi nel 2025

Marco Mengoni, l’amatissimo cantante italiano, ha scatenato una vera e propria frenesia con il suo concerto previsto a Bologna il 5 luglio 2025, che è stato rapidamente esaurito. Di fronte a una richiesta travolgente, l’artista ha preso una decisione sorprendente: aggiungere una seconda data. Oltre all’epico concerto del 5 luglio, i fan avranno ora l’opportunità di godersi una performance straordinaria anche il 6 luglio presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Il trionfo dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna

La notizia del sold out iniziale ha creato un’ondata di entusiasmo senza precedenti tra i sostenitori di Marco Mengoni. L’annuncio della seconda data è stato accolto con gioia e incredulità dai fan, confermando l’incredibile popolarità e il magnetismo dell’artista sul pubblico. Marco stesso ha condiviso la novità emozionante tramite un post su Instagram, sottolineando il fenomenale successo delle prevendite e l’entusiasmo palpabile per il concerto. I biglietti per questa straordinaria occasione sono stati messi in vendita il 13 marzo alle 11.00, suscitando un’ondata di emozioni tra i fan.

Alla conquista dei 15 anni di carriera: Il tour negli stadi 2025

Il 2025 segna un traguardo significativo per Marco Mengoni, che celebra i suoi primi 15 anni di carriera musicale con un tour epico negli stadi italiani. Un viaggio straordinario contraddistinto da 79 Dischi di Platino, 2 miliardi e mezzo di ascolti, 8 album iconici e 10 tour entusiasmanti. L’eccezionale talento e la passione di Marco hanno conquistato il cuore del pubblico, regalandogli un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale. Nel corso di questo straordinario tour, l’artista regalerà agli spettatori un viaggio attraverso i suoi più grandi successi e le coinvolgenti tracce del suo ultimo album “Materia “, uscito nel maggio 2023. Un’esperienza emozionante e indimenticabile che promette di lasciare un’impronta indelebile nel cuore di chi avrà la fortuna di parteciparvi.

Marco Mengoni incanta Parigi

