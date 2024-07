Margareta Buffa confermata ergastolo per omicidio: la storia di una tragica notte

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La conferma dell’ergastolo

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva relativa all’appello bis riguardante Margareta Buffa, 35enne originaria della Romania. La donna è stata condannata per concorso nell’omicidio di Nicoletta Indelicato, coetanea di origine rumena. Il terribile crimine si è consumato con dodici coltellate seguite da un parziale incendio del corpo della vittima, avvenuto la notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 nelle campagne di contrada Sant’Onofrio, nell’entroterra di Marsala.

Il commento dei familiari e il ruolo della giustizia

Dopo il primo processo d’appello, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta in primo grado dalla Corte d’assise di Trapani, annullando e rinviando il caso ad un’altra sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo. I familiari della giovane Nicoletta Indelicato hanno commentato la sentenza sottolineando che, nonostante la giustizia sia stata fatta, nulla potrà mai riportare indietro l’amata giovane. L’avvocato Giacomo Frazzitta, rappresentante legale della famiglia Indelicato, ha espresso gratitudine per l’impegno della Procura di Marsala nell’investigare il caso e risolverlo con tempestività.

La dinamica dell’omicidio e la verità emersa

La tragica vicenda ha visto coinvolte Margareta Buffa, Nicoletta Indelicato e Carmelo Bonetta, quest’ultimo condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per il medesimo omicidio. Bonetta, interrogato inizialmente dalle forze dell’ordine, ha confessato di essere stato nascosto nel bagagliaio dell’auto che Margareta usò per trasportare Nicoletta a Sant’Onofrio, emergendo con un coltello in mano al momento opportuno. Tuttavia, ha ammesso di aver inflitto solo tre delle dodici coltellate alla vittima, attribuendo le rimanenti alla stessa Buffa.

