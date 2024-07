Margot Robbie e Tom Ackerley: la dolce attesa dell’attrice di Barbie

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La gioia della gravidanza di Margot Robbie

Margot Robbie, la famosa attrice trentaquattrenne nota per il suo ruolo da protagonista in Barbie, è al settimo cielo in dolce attesa. La notizia è stata riportata da diverse fonti, tra cui l’affidabile rivista People. Si tratta del primo figlio per la celebre coppia composta da Margot e Tom Ackerley, produttore e attore inglese, uniti in matrimonio dal lontano 2016.

Amore nato sul set: la storia di Margot e Tom

L’instancabile coppia si è incontrata nel 2013 durante le riprese di ‘Suite francese‘, dove Tom ricopriva il ruolo di aiuto regista mentre Margot brillava sul grande schermo interpretando il personaggio di Celine Joseph. Dopo tre anni dall’inizio della loro relazione, i due si sono scambiati voti in una romantica cerimonia svoltasi in Australia. Curiosamente, non hanno mai reso pubblico il loro fidanzamento, mantenendo sempre un profilo discreto e riservato sulla loro vita amorosa.

Da LuckyChap ai progetti cinematografici: la carriera di coppia

Oltre alla loro relazione personale, Margot e Tom condividono anche una fervente collaborazione professionale. Entrambi sono partner in LuckyChap Entertainment, la loro casa di produzione che ha dato vita a progetti di successo come ‘I, Tonya‘, ‘Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn‘ e l’attesissimo ‘Barbie‘. Margot Robbie brilla nel cast di tutti questi film che hanno ottenuto un notevole successo di critica e pubblico. In un’intervista recente rilasciata al Sunday Times, Tom Ackerley, coetaneo della moglie, ha svelato come la coppia riesca a bilanciare con successo la vita privata e quella professionale, trascorrendo insieme ben 24 ore al giorno.

