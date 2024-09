Massimiliano Giansanti eletto nuovo presidente del Copa, rappresentando oltre 22 milioni di agricoltori europei

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Massimiliano Giansanti, già vicepresidente del Comitato delle organizzazioni professionali agricole e presidente di Confagricoltura, è stato recentemente eletto nuovo presidente del Copa. Questo comitato rappresenta una vasta rete di agricoltori in Europa, con l’obiettivo di affrontare le sfide del settore agricolo e promuovere gli interessi dei professionisti del comparto. L’elezione si è svolta durante una sessione plenaria a Bruxelles, dove si sono riuniti i membri del comitato per dare il benvenuto al nuovo leader.

L’elezione di Massimiliano Giansanti

Una guida esperta e riconosciuta

Massimiliano Giansanti è un volto noto nel panorama agricolo europeo, grazie alla sua esperienza consolidata nel settore. Prima della sua nomina come presidente del Copa, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente, dimostrando una leadership efficace e una comprensione profonda delle sfide che gli agricoltori europei devono affrontare. Con oltre 22 milioni di agricoltori rappresentati, la posizione di Giansanti comporta una significativa responsabilità e una grande opportunità di influenzare le politiche agricole a livello europeo.

In un comunicato ufficiale, l’associazione Copa ha congratulato Giansanti per la sua elezione, sottolineando l’importanza di avere un leader esperto in un momento critico per il settore. L’uscente presidente francese, Christiane Lambert, ha lasciato un’importante eredità, e Giansanti si propone di costruire su questo lavoro, mantenendo al centro le esigenze degli agricoltori in un contesto europeo in continua evoluzione.

Le parole del nuovo presidente

Dopo la sua elezione, Giansanti ha dichiarato: “Questo incarico mi investe di una grande responsabilità, che onorerò con la massima dedizione.” La sua affermazione evidenzia un impegno verso il rappresentare non solo gli interessi italiani, ma di tutti gli agricoltori europei. Giansanti ha ribadito l’importanza della coesione all’interno del settore, sostenendo che è solo unendo le forze che l’agricoltura europea potrà affrontare le sfide globali e riconquistare la dignità che merita.

Le priorità del nuovo mandato

Riforma della Politica Agricola Comune

Tra le principali priorità del mandato di Giansanti vi è la revisione della Politica agricola comune . La Pac è fondamentale per sostenere il reddito degli agricoltori e garantire la sicurezza alimentare all’interno dell’Unione Europea. Giansanti intende lavorare per rendere la Pac più equa e efficace, affinché possa rispondere adeguatamente alle esigenze attuali e future del settore.

Difesa del reddito e della competitività

Un’altra priorità annunciata da Giansanti è la difesa del reddito degli agricoltori. In un contesto di crescente pressione sui prezzi e di sfide legate alla sostenibilità, il nuovo presidente si impegna a proteggere gli interessi economici dei produttori agricoli europei. Questo obiettivo è cruciale per garantire che gli agricoltori possano continuare a svolgere il loro lavoro essenziale per la società.

Reciprocità negli scambi commerciali

Infine, Giansanti ha evidenziato l’importanza della reciprocità negli scambi commerciali con i Paesi terzi. La necessità di garantire che le norme e gli standard europei siano rispettati anche negli accordi commerciali internazionali è fondamentale per preservare la competitività e la qualità dei prodotti agricoli europei. L’obiettivo è evitare che le importazioni possano mettere a rischio il settore agricolo interno, garantendo allo stesso tempo opportunità di crescita sui mercati internazionali.

Le sfide future dell’agricoltura europea

Allargamento dell’Unione Europea

Giansanti assumerà il suo nuovo ruolo in un momento critico per l’Unione Europea, che si prepara a un possibile allargamento con l’ingresso di nuovi Stati membri. Questo sviluppo comporta un aumento delle esigenze e delle aspettative riguardo al budget dedicato al comparto agricolo. Le modifiche strutturali necessarie richiederanno una visione chiara e strategie ben definite per adeguarsi a questi cambiamenti.

Sostenibilità e innovazione

La sostenibilità resta una delle principali sfide che il settore agricolo deve affrontare, in particolare in relazione ai cambiamenti climatici e alle pressioni ambientali. Giansanti dovrà promuovere pratiche innovative e sostenibili che possano garantire un futuro prospero per l’agricoltura europea, puntando su una maggiore integrazione tra economia agricola e sostenibilità ambientale.

Massimiliano Giansanti si prepara, dunque, a guidare il Copa in un periodo di importanti sfide e opportunità, impegnandosi a garantire che la voce degli agricoltori europei sia ascoltata e rispettata nelle politiche agricole future.