Masterchef: Prova in Esterna del giorno con anticipazioni e dettagli

MasterChef Italia: una prova in esterna con sapori internazionali

Sapori internazionali oggi, 15 febbraio, per i sei aspiranti chef rimasti in gara a MasterChef Italia. La prova in esterna li porterà in un viaggio culinario attraverso i cinque continenti, grazie a una Mystery Box cosmopolita. Ad accompagnare il trio dei giudici, ci sarà anche l’ospite speciale della serata, lo chef israeliano Assaf Granit, noto per la sua stella Michelin al ristorante parigino Shabour e per i suoi 31 locali sparsi in 7 Paesi diversi. Granit è famoso per aver saputo unire la cucina mediorientale tradizionale con ingredienti provenienti da tutto il mondo, scoperti durante la sua straordinaria carriera.

Una sfida al Museo Nazionale del Cinema di Torino

Sebbene il viaggio possa essere fatto anche con la mente e la fantasia, i concorrenti di MasterChef Italia si sposteranno fisicamente a Torino, al Museo Nazionale del Cinema. Questo luogo leggendario per gli appassionati di cinema ospita una delle collezioni più ricche al mondo, con oltre 2 milioni e 200mila pezzi. Sarà proprio qui che si svolgerà una delle prove più temute di ogni stagione: quella dei critici enogastronomici. Ma questa volta ci saranno ulteriori sfide da affrontare, come la presenza di critici cinematografici, tra cui il professor Gianni Canova, critico e conduttore per Sky Cinema e rettore della Libera università di lingue e comunicazione Iulm di Milano.

Un Pressure Test all’insegna dello street food del futuro

L’ultimo ostacolo prima del traguardo finale sarà un Pressure Test dedicato allo street food. Ma non si tratterà di una versione tradizionale, bensì di una rivisitazione futuristica, capace di anticipare le tendenze della cucina del terzo millennio. Gli episodi di oggi di MasterChef Italia andranno in onda su Sky Uno alle 21.15 e saranno disponibili anche in streaming su Now, oltre che su Sky Go. Non perdete l’occasione di seguire questa emozionante sfida culinaria e scoprire quale dei sei aspiranti chef riuscirà ad arrivare al traguardo finale.

