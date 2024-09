Mastro Panettone 2024: competizione di lievitati è pronta a premiare i migliori d’Italia

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Redazione

La scena gastronomica italiana si prepara a vivere un evento speciale con il ritorno di Mastro Panettone, un concorso dedicato ai lievitati più simbolici del periodo natalizio. Dal 8 al 10 ottobre si svolgeranno le valutazioni per determinare i finalisti, mentre la premiazione finale avrà luogo il 5 novembre a Bari. Questa manifestazione, organizzata da Goloasi.it, celebra la qualità dell’artigianato dolciario con otto edizioni già alle spalle e una sempre crescente attenzione verso le tradizioni culinarie italiane.

Dettagli dell’evento

Test delle valutazioni e comitato di esperti

Il concorso Mastro Panettone coinvolgerà oltre 330 lievitati, frutto dell’abilità di 232 artigiani provenienti da tutte le regioni d’Italia. Durante le giornate di valutazione, una commissione di esperti del settore gastronomico avrà il compito di assaporare e giudicare numerosi panettoni e pandori. Le categorie di partecipazione includono: “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale”, “Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato” e “Miglior Pandoro Artigianale”.

Sono attesi 160 panettoni tradizionali, 120 panettoni al cioccolato e 50 pandori, che affrontano una rigorosa selezione per giungere alla finale. I vincitori di ciascuna categoria sono scelti tra un numero definito di finalisti: 16 per la tradizionale, 12 per il cioccolato e 5 per il pandoro. Questo meccanismo altamente competitivo dimostra la serietà e l’importanza di Mastro Panettone nel panorama dolciario italiano.

La premiazione a Bari

La finale si svolgerà presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari, location che contribuirà a rendere l’evento ancora più suggestivo. Gli appassionati e i professionisti del settore saranno invitati a partecipare, vivendo in prima persona l’emozione della premiazione. Inoltre, per l’edizione 2024 è previsto il ritorno del premio al “Miglior Packaging”, che sarà selezionato dai partecipanti attraverso una votazione dedicata.

Questa iniziativa non solo valorizza le abilità degli artigiani dolciari, ma offre anche uno spazio per il networking e la condivisione di esperienze tra esperti e appassionati. La diretta social dell’evento consentirà a chiunque di seguire le fasi della premiazione, creando una connessione ancora più forte con il pubblico.

L’importanza della tradizione artigianale

Un tributo all’artigianato dolciario italiano

Mastro Panettone non è semplicemente un concorso; rappresenta un tributo all’unicità e alla tradizione della pasticceria artigianale italiana. I partecipanti portano in gara non solo prodotti, ma storie e passione raccontate da generazioni di artigiani. Ogni lievitato racconta una storia di dedizione e ricerca della qualità, ingredienti basilari per chi lavora in questo settore.

Il concorso mette in risalto anche la varietà regionale dei lievitati, evidenziando le diverse tradizioni che caratterizzano le diverse aree d’Italia. Man mano che la competizione avanza, i partecipanti hanno l’opportunità di scambiare idee e tecniche, contribuendo così a una crescita collettiva che va oltre la semplice competizione.

La valorizzazione dei lievitati natalizi

Mastro Panettone si propone di rinnovare l’interesse per i dolci natalizi, incentivando i consumatori a scegliere prodotti di qualità. In un’epoca in cui i consumatori sono sempre più attenti all’origine e alla qualità dei cibi, questa iniziativa gioca un ruolo fondamentale nel promuovere e sostenere l’artigianato locale. La valorizzazione del prodotto locale e artigianale rappresenta un importante passo verso un futuro più consapevole e responsabile, favorendo il legame tra territorio e qualità.

L’evento si candida quindi a diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti dei lievitati, rafforzando la cultura dolciaria italiana e invitando tutti a riscoprire l’autenticità dei sapori.