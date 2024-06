Matrimonio da favola per Ana Moya Calzado e Diego Conde Alcolado

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

La coppia, insieme da un anno, ha deciso di unirsi in matrimonio di fronte a oltre 180 invitati, tra cui molte celebrità del mondo dello spettacolo spagnolo.

Il giorno del matrimonio è stato scandito da momenti di grande emozione e felicità, con Ana Moya che ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram alcuni scatti e un breve video realizzato da un team di fotografi professionisti.

Nel filmato, gli sposi appaiono radiosi e felici, mentre escono dalla chiesa mano nella mano, seguiti da amici e parenti che hanno partecipato alla cerimonia.

La giornata speciale di Ana e Diego è iniziata con la cerimonia religiosa nella prestigiosa chiesa di Madrid, per poi proseguire con i festeggiamenti al Castello di Brates, una location suggestiva e romantica situata non lontano dalla capitale spagnola.

Tra sorrisi, balli e momenti di dolcezza, gli sposi e i loro ospiti hanno trascorso una serata indimenticabile all’insegna dell’amore e della felicità.

2. Diego Conde Alcolado: Calciatore spagnolo, partner di Ana Moya Calzado. Sebbene meno noto del suo illustre partner nella vita, la sua relazione con Ana Moya ha intrigato i fan dei due e dei rispettivi campi professionali.

3. Madrid: Capitale della Spagna, conosciuta per la sua cultura, la sua storia e le sue bellezze architettoniche. Madrid è un importante centro politico, economico e culturale del paese.

4. Oltre 180 invitati: Il numero sostanzioso di partecipanti alla cerimonia di matrimonio di Ana Moya Calzado e Diego Conde Alcolado evidenzia il grande interesse e la popolarità dei due nel mondo spagnolo dello spettacolo e dello sport.

5. Instagram: Una delle più popolari piattaforme di social media, dove Ana Moya Calzado condivide i suoi momenti più significativi con i suoi follower. Instagram è diventato uno strumento fondamentale per gli influencer nel creare e mantenere il proprio seguito.

6. Castello di Brates: Location suggestiva e romantica dove si sono svolti i festeggiamenti del matrimonio di Ana Moya Calzado e Diego Conde Alcolado. Situato vicino a Madrid, il castello ha aggiunto un tocco di magia e esclusività all’evento.

Questo articolo presenta il matrimonio tra Ana Moya Calzado e Diego Conde Alcolado come un evento speciale e romantico, celebrato con clamore e partecipazione da parte di numerosi ospiti e celebrità. La scelta di location e i momenti significativi condivisi su Instagram sottolineano l’importanza e la felicità di questa unione.