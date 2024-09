Maurizio Maggiani apre l’anno accademico con una lectio nel corso di Scienze dell’amministrazione

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Redazione

Il prossimo 30 settembre, l’Università di Roma ‘Tor Vergata’ accoglierà Maurizio Maggiani, rinomato scrittore e poeta, che darà il via all’anno accademico del corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali . La sua lectio si terrà nell’Aula Magna della Facoltà di Economia, alle ore 10:00. Con una carriera costellata di premi e riconoscimenti, Maggiani si distingue per la sua abilità di toccare le coscienze civili attraverso la scrittura.

Un contributo significativo alla formazione accademica

L’invito della Facoltà di Economia

La presenza di Maurizio Maggiani è stata fortemente voluta dal professor Marco Fioravanti, coordinatore del corso Sari. Fioravanti ha sottolineato l’importanza della figura di Maggiani, evidenziando come la sua conferenza rappresenti un’opportunità unica per gli studenti di confrontarsi con tematiche attuali e rilevanti. La scelta di invitare il noto autore non è casuale: la sua capacità di parlarne in modo diretto e incisivo alle coscienze civili lo rende un relatore ideale per un’istituzione accademica.

La lectio di Maggiani non si limiterà a un semplice intervento formativo, ma sarà un’opportunità di riflessione sull’importanza della memoria storica e della coscienza civica nel contesto sociale e politico attuale. Gli studenti saranno invitati a confrontarsi con le tematiche trattate dall’autore, ponendo domande e sviluppando un pensiero critico.

La relazione tra Maggiani e il programma di studi

Fioravanti ha anche fatto riferimento all’ultima pubblicazione di Maggiani, intitolata La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica. Questo libro è descritto come una sorta di “abecedario civile” e rappresenta un’importante risorsa per gli studenti del corso. I temi affrontati dall’autore sono in linea con gli obiettivi formativi del corso di laurea, che mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per navigare nel complesso panorama delle relazioni internazionali e dell’amministrazione pubblica.

Attraverso un’analisi del libro, Maggiani offre prospettive etiche e storiche di grande rilevanza, che si integrano perfettamente con il piano di studi degli studenti. La sua opera invita alla riflessione su questioni fondamentali riguardanti la memoria collettiva e il futuro della società, stimolando i giovani a riconoscere e affrontare le sfide del presente.

Il messaggio di Maggiani agli studenti

L’importanza della memoria storica

Nel suo intervento, Maurizio Maggiani intende enfatizzare il valore della memoria storica come antidoto a un’epoca in cui il presente sembra dominare senza prospettive future. Fioravanti ha descritto la condizione attuale come un “girone dantesco”, in cui si ripete incessantemente la medesima narrativa, rischiando di far perdere di vista le lezioni passate. L’invito a ricordare e riflettere diventa, quindi, un’importante funzione didattica che Maggiani si appresta a svolgere.

La sua narrativa rappresenta uno strumento potente per sviluppare una critica costruttiva nei confronti dei fenomeni contemporanei. Le opere di Maggiani promuovono un approccio di resistenza culturale e di consapevolezza, affinché i giovani non si lascino sopraffare dalle sfide attuali, ma trovino nel passato insegnamenti utili per costruire un futuro migliore.

Costruire un pensiero critico

Maggiani, attraverso i suoi scritti, invita gli studenti ad esercitare un pensiero critico verso il presente e le sue molteplici problematiche. La sua lezione non sarà solo un’opportunità di apprendimento accademico, ma anche un invito a partecipare attivamente al dibattito culturale e sociale. Infatti, il messaggio che si cela dietro la sua narrativa stimola a non accettare passivamente le verità convenzionali, ma a cercare sempre di approfondire e contestualizzare le informazioni.

In un periodo in cui la memoria storica viene sempre più messa in discussione e spesso dimenticata, la lectio di Maggiani si configura come un’importante occasione di crescita e riflessione per gli studenti di Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali. Preparandosi a un percorso di studi impegnativo, i giovani avranno l’opportunità di affrontare le sfide della società contemporanea armati di approfondimenti critici e strumenti letterari, rendendo la loro esperienza educativa ancor più significativa.