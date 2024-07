Mediaset svela i concorrenti di spicco di Amici-Verissimo: Anteprima esclusiva di Amedeo Venza

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha rivelato il lancio imminente di Amici-Verissimo, un innovativo programma targato Mediaset. Amedeo Venza, noto esperto di gossip, ha anticipato una selezione di nomi di spicco che potrebbero far parte del cast. Questo format celebrerà le stelle di Amici, celebre talent show condotto da Maria De Filippi, che ha lanciato nel panorama musicale artisti di fama come Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso e la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango.

I protagonisti di Amici-Verissimo

Amedeo Venza ha rivelato in esclusiva parte del cast di Amici-Verissimo, tra cui spiccano nomi di grande rilievo come Annalisa, Emma, Angelina Mango, Elodie, Giordana Angi e Alberto Urso. Questo nuovo programma Mediaset promette emozioni e talento, dando spazio ai protagonisti che hanno segnato la storia del talent televisivo.

Il concept del nuovo show

Pier Silvio Berlusconi ha presentato l’idea concepita da Maria De Filippi per il programma Amici-Verissimo: un’occasione speciale per celebrare i grandi talenti che hanno calcato la scena di Amici nel corso degli anni, trasformandosi in icone della musica. La De Filippi ha voluto coinvolgere Silvia, collaboratrice di lunga data, per ideare un ciclo di tre serate straordinarie, evitando un tono eccessivamente autoreferenziale.