“Meloni e Schlein concordano sulla mozione per il cessate il fuoco a Gaza approvata dalla Camera”

Approvata mozione sulla crisi in Medio Oriente: chiesto cessate il fuoco umanitario

La Camera dei Deputati ha approvato la mozione presentata dalla maggioranza riguardante la crisi in Medio Oriente. Il documento, a prima firma di Elly Schlein del Partito Democratico, ha ottenuto il via libera, ad eccezione della premessa. La mozione chiede un immediato cessate il fuoco e il sostegno a iniziative per la liberazione degli ostaggi israeliani. In particolare, si richiede al Governo di sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza.

La mozione presentata da Azione e gran parte di quella depositata da Iv sono state anch’esse approvate. Tuttavia, è stata bocciata la mozione del Movimento 5 Stelle, ad eccezione della parte che chiede l’apertura di corridoi umanitari e il sostegno a iniziative internazionali per la liberazione degli ostaggi. Inoltre, si richiede al Parlamento di essere informato sull’autorizzazione all’esportazione di armi e sulle missioni del mar Rosso. La mozione di Alleanza Verdi e Sinistra è stata bocciata, ad eccezione dell’impegno per la convocazione di una Conferenza di pace.

Schlein: “Colloquio con Meloni? Da maggioranza ok a punto cessate fuoco”

Durante un colloquio telefonico tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, la segretaria del Partito Democratico ha chiesto un’iniziativa diplomatica e politica più forte e incisiva da parte del governo italiano. Schlein si è detta soddisfatta del fatto che la maggioranza abbia approvato il punto riguardante il cessate il fuoco umanitario. Secondo Schlein, il cessate il fuoco è il primo passo verso una soluzione politica. Nonostante la mancanza di una maggioranza, il punto è stato approvato, rappresentando un risultato positivo per l’intero Paese.

Schlein ha commentato: “Si tratta di un passo avanti importante. Avevamo presentato questa mozione proprio per scuotere il dibattito nel Paese e per ottenere un avanzamento nelle posizioni del Parlamento e questo oggi è arrivato”.

Conclusioni

