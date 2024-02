Meloni incontra Milei, presidente Argentina: Italia, secondo fornitore Ue dopo Germania

Italia e Argentina: relazioni commerciali in crescita nonostante le sfide economiche

Le relazioni commerciali tra Italia e Argentina sono solide e in crescita, nonostante le difficoltà economiche che il paese sudamericano sta affrontando. Secondo i dati dell’Osservatorio economico del ministero degli Affari esteri, nei primi sette mesi del 2022 l’Italia è stata il decimo fornitore e il ventunesimo cliente dell’Argentina a livello globale. All’interno dell’Unione Europea, l’Italia si è confermata al secondo posto come fornitore e al terzo posto come cliente, dopo la Germania, la Spagna e i Paesi Bassi.

Interscambio commerciale in crescita

Nello stesso periodo, l’interscambio bilaterale tra Italia e Argentina è stato di 1.368 milioni di euro, registrando un aumento del 36,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le esportazioni italiane verso l’Argentina sono state di 759 milioni di euro, mentre le importazioni italiane sono state di 610 milioni di euro. Il saldo commerciale è stato positivo per 149 milioni di euro. Le principali voci delle esportazioni italiane includono macchinari, prodotti farmaceutici, apparecchi elettrici, prodotti chimici e fertilizzanti, parti e accessori per autoveicoli. Le principali voci delle importazioni italiane includono oli e grassi vegetali e animali, pesce, crostacei e molluschi, e prodotti agricoli.

Presenza di aziende italiane in Argentina

In Argentina sono presenti oltre 250 aziende italiane, di cui 110 operano nel settore manifatturiero. Queste aziende impiegano più di 50.000 lavoratori, secondo stime della Camera di Commercio italo-argentina. Secondo Ice, il fatturato annuo delle imprese argentine con capitale italiano è di circa 11 miliardi di euro. Il paese ha anche un deficit fiscale significativo, un deficit commerciale di 43 miliardi di dollari e un debito di 45 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale.

Sfide economiche dell’Argentina

L’Argentina sta affrontando diverse sfide economiche, tra cui un’inflazione annua del 143% e una valuta in caduta libera. Secondo gli ultimi dati, il 40% degli argentini vive in povertà. Il paese ha anche un enorme deficit fiscale e un debito considerevole con il Fondo monetario internazionale. Secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale, l’economia argentina dovrebbe contrarsi del 2,8% quest’anno, molto al di sotto delle stime precedenti.

Nonostante queste difficoltà, le relazioni commerciali tra Italia e Argentina continuano a crescere. Le aziende italiane sono presenti in diversi settori in Argentina e contribuiscono all’economia del paese. Questo dimostra la solidità delle relazioni tra i due paesi e la volontà di superare le sfide economiche attuali.

