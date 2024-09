Mercato di piazza dell’Unità: un progetto di riqualificazione per il cuore di Prati

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La riqualificazione del Mercato di piazza dell’Unità rappresenta un significativo passo verso la modernizzazione del quartiere Prati di Roma. Con interventi stimati intorno ai 4 milioni di euro, l’obiettivo è trasformare un tradizionale mercato in un’area multifunzionale e attrattiva per residenti e turisti, creando un nuovo nodo di socialità e commercio. I lavori, già avviati, sono in linea con il grande progetto di restyling che prepara la città al Giubileo.

un mercato in evoluzione

Un cambiamento radicale

I lavori di riqualificazione del Mercato di piazza dell’Unità hanno preso avvio con il trasferimento degli operatori all’esterno, segnando l’inizio di una rivoluzione per questa storica struttura costruita nel 1928. L’obiettivo del progetto è restituire vita a uno spazio che, sebbene abbia mantenuto nel tempo la sua funzione di mercato, ha necessitato di una rivisitazione per rispondere alle nuove esigenze della comunità. Originariamente concepito anche come spazio sociale, questa nuova fase di trasformazione intende riconnettere il mercato alla sua vocazione storica, rendendolo non solo un luogo di commercio, ma anche un centro di incontri e attività.

La storia non si dimentica

Il concetto di mercato ha sempre incluso anche incontri sociali; non a caso il terrazzo del mercato è stato utilizzato nel secolo scorso per vari eventi e attività ricreative. Il progetto dell’architetto Antonio Atripaldi di ADAT Studio, in collaborazione con LaSIA Spa, prevede che il mercato torni a essere un fulcro della vita sociale del quartiere, senza snaturarne l’essenza. Questo approccio non solo evidenzia il rispetto per la storia, ma anche la volontà di proiettare questo spazio nel futuro, rendendolo dinamico e vitale.

innovazione e tecnologia per eventi

Box commerciali che si trasformeranno

Uno degli aspetti chiave della ristrutturazione riguarda l’innovazione degli spazi commerciali. I box tradizionali verranno sostituiti da strutture moderne ed efficienti, denominate “lanterne”. Queste nuove strutture saranno dotate di un involucro superiore in materiale traslucido, retroilluminato e sollevabile tramite colonne telescopiche, permettendo di creare scenografie suggestive durante eventi speciali. L’idea è quella di trasformare il mercato in uno spazio versatile, capace di ospitare eventi di vario genere, dal cibo street alla musica dal vivo, aumentando in questo modo l’attrattività della location.

Un nuovo approccio agli eventi urbani

Questa evoluzione degli spazi commerciali si inserisce all’interno di una visione più ampia che cerca di rendere il mercato un epicentro di eventi e cultura. Le lanterne non solo abbelliranno l’area, ma permetteranno di promuovere attività durante tutta la giornata e anche nei periodi di chiusura del mercato. Questa flessibilità consentirà l’organizzazione di eventi diversificati, attirando una clientela più ampia e trasformando la tradizionale concezione di mercato in un luogo di socialità e interazione.

un risvolto comunitario e inclusivo

Rivitalizzazione e coinvolgimento della comunità

Il finanziamento di circa 4 milioni di euro, proveniente da fondi giubilari, è stato promosso da Roma Capitale e gestito da Giubileo 2025 Spa, con l’obiettivo di valorizzare un insediamento mercatale storico. Secondo Alessandro Flaccovio, responsabile del project management di Giubileo 2025 Spa, l’intento è quello di attrarre un’utenza più ampia rispetto a quella tradizionalmente legata al mercato, offrendo uno spazio che promuova la socialità e le relazioni interpersonali.

Un luogo di incontro per tutti

Il nuovo mercato si propone di diventare non solo un punto di vendita, ma un vero e proprio punto di ritrovo per la comunità. Questa riqualificazione ha l’intento di rispondere alle diverse esigenze del quartiere, integrando il mercato con attività di coworking, studio e svago. Gli spazi, dunque, saranno a disposizione della comunità ben oltre l’orario di vendita, creando un’atmosfera invitante per residenti e visitatori.

il nuovo volto di prati

Parte di un progetto più ampio

La ristrutturazione del Mercato di piazza dell’Unità si inserisce nel contesto di una vasta operazione di trasformazione di Prati. Come riconosciuto da Lorenza Bonaccorsi, presidente del municipio I, il progetto va a incanalarsi nel rifacimento di altre aree significative del quartiere, come via Ottaviano e Piazza Risorgimento, attualmente in fase di ristrutturazione per migliorare l’estetica e la funzionalità del luogo.

Un futuro luminoso

La ristrutturazione del mercato sarà un punto nodale di questa visione, in grado non solo di aumentare le opportunità commerciali, ma anche di ristabilire un legame forte tra tradizione e innovazione. L’ambizione è quella di rendere il mercato non solo un centro di commercio, ma anche un cuore pulsante della cultura e della vita sociale di Prati, capace di attrarre e coinvolgere la comunità a 360 gradi.