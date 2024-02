Mercato Tufello: “Incontri d’Autore” tra sapori e solidarietà

Il progetto “Mercati d’Autore” continua il suo tour attraverso i mercati di Roma, culminando nell’evento finale del 12 maggio.

Una giornata straordinaria al Mercato Tufello

Il mercato Tufello a Roma è stato il palcoscenico di un evento senza precedenti organizzato da “Mercati d’Autore”, che ha saputo cogliere lo spirito di rinascita di questo storico mercato rionale. Gli “Incontri d’Autore” hanno mirato a riscoprire la storia dei mercati romani, con particolare attenzione alla periferia della città. La presenza di illustri ospiti ha trasformato il mercato in un luogo di sapori, storie e condivisione.

Collaborazioni e passione per l’eccellenza

Durante l’evento, numerosi ospiti hanno portato con sé l’eccellenza e la passione del proprio settore. La scuola culinaria “One Day Chef” ha deliziato i presenti con il gusto autentico del lievito madre e dei prelibati panettoni artigianali, mentre il “Liquorificio Clandestine Lab” ha confermato il suo successo con una nuova degustazione dei suoi liquori. Il ristorante “Nuraghe” ha arricchito l’atmosfera con gli gnocchetti sardi, offrendo un viaggio culinario indimenticabile.

Solidarietà e impegno sociale con l’Unicef

Un’importante collaborazione è stata siglata con l’Unicef, evidenziando l’impegno di “Mercati d’Autore” non solo nel promuovere l’eccellenza culinaria, ma anche nel sostenere cause sociali di rilevanza globale. Questo connubio tra gastronomia, cultura e solidarietà ha confermato il ruolo di “Mercati d’Autore” come catalizzatore di esperienze uniche nei mercati rionali di Roma.

Il gran finale del tour a maggio

Il culmine del tour sarà l’evento straordinario del 12 maggio presso l’istituto alberghiero Ipsoea di Tor Carbone. Una giornata densa di talk, showcooking e masterclass renderà l’evento coinvolgente per tutti i partecipanti, celebrando l’incontro tra tradizione e innovazione culinaria nella Capitale. Un’occasione imperdibile per scoprire nuovi talenti e deliziare il palato con le prelibatezze della cucina romana.