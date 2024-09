Mercoledì 2: tutto quello che c’è da sapere su trama, cast e attesa per la nuova stagione su Netflix

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’attesa cresce tra i fan per la seconda stagione di Mercoledì, la serie horror-comedy di Tim Burton consacrata a grande successo. La giovane Jenna Ortega tornerà nei panni della celebre protagonista, ma con novità coinvolgenti. Emergono dettagli sulla trama, sul cast e sulle date di uscita in questo atteso sequel.

La data d’uscita di Mercoledì 2

Attualmente, non esiste una data di uscita confermata per la nuova stagione di Mercoledì, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono un arrivo previsto per l’inizio del 2025. La notizia del rinnovo della serie era arrivata a gennaio 2023 e, dopo l’avvio delle riprese nel maggio del 2024, Netflix ha ufficializzato l’attesa per i nuovi episodi. Con i lavori in corso, i fan possono aspettarsi di vedere le nuove avventure di Mercoledì già tra gennaio e febbraio del prossimo anno.

Questo atteso sequel segue il notevole successo della prima stagione, che ha catturato attenzione e seguito a livello mondiale. I fan sono impazienti di vedere cosa il team creativo di Netflix ha in serbo e come proseguiranno le avvincenti storie della giovane Addams. La crescita della trama e dei personaggi sembra promettere una stagione dai toni più intensi e intriganti.

Il cast e i nuovi personaggi

Con il passaggio a una seconda stagione, il cast di Mercoledì si arricchisce di nuovi volti. Jenna Ortega, come protagonista, porterà sullo schermo dodici nuovi personaggi, con un’ampia gamma che include licantropi e vampiri. Questa diversificazione tematica trae origine dalla volontà di espandere l’universo nato dai racconti originali.

Tra le nuove star che si uniscono al gruppo, Thandiwe Newton e Steve Buscemi si sono già guadagnati un posto di rilievo. Ils behanno a Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Frances O’Connor, Joanna Lumley, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo e il celebre Christopher Lloyd, noto per il suo iconico ruolo di Zio Fester. Joanna Lumley interpreterà la figura di Grandmama, mentre Steve Buscemi assumerà il ruolo di Barry Dort e Billie Piper darà vita a Capri.

I co-showrunner della serie, Miles Millar e Al Gough, hanno espresso entusiasmo per la metodologia di ricerca attuata nel cast, con l’intenzione di scoprire nuovi talenti e coinvolgere attori di grande calibro: “Non potremmo essere più entusiasti del talento che abbiamo assemblato.” Non mancano anche i ritorni di volti noti come Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia, Luis Guzmán come Gomez e Isaac Ordonez nei panni di Pugsley.

Karl intriga la possibilità di rivedere Christina Ricci nel ruolo di Marilyn Thornhill. Con un finale ambiguo nel primo capitolo, il suo ritorno resterebbe appeso a un filo, ma l’attrice non ha escluso questa eventualità.

Trame e sviluppi della seconda stagione

Pur non essendo stata ancora divulgata una sinossi ufficiale di Mercoledì 2, le anticipazioni riguardo alla trama hanno sollevato aspettative. Netflix ha confermato che la storia proseguirà seguendo le avventure della protagonista all’interno della Nevermore Academy. Secondo le rivelazioni di Jenna Ortega, la nuova stagione avrà un andamento decisamente più horror. Contrariamente a quanto avvenuto nella stagione precedente, i nuovi episodi non slated esservi alcun interesse amoroso per la giovane Addams.

Ortega ha condiviso interessanti anticipazioni: “Abbiamo ricevuto diversi copioni nei quali stiamo decisamente orientandoci verso un po’ più di horror.” Con questo approccio, gli sceneggiatori intendono dare maggiore risalto alle dinamiche familiari e a situazioni avvincenti. Miles Millar ha sottolineato l’importanza di mantenere il focus sulla famiglia, auspicando di esplorare ulteriormente il legame tra Mercoledì e Pugsley all’interno dell’Accademia.

L’immagine di un personaggio così unico e sicuro di sé guiderà i nuovi sviluppi narrativi, con l’intento di offrire al pubblico una figura fondante e ispiratrice. La seconda stagione di Mercoledì si preannuncia come un mix ben articolato di paura e intrigo, garantendo che i fan possano aspettarsi molte sorprese in un contesto che si fa sempre più affascinante.