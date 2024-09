Meteo di fine settembre: instabilità climatica, caldo africano e piogge record in arrivo

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Settembre volge al termine e il panorama meteorologico italiano si preannuncia turbolento e variegato. Secondo le previsioni di Andrea Garbinato, esperto meteorologo e responsabile della redazione di ilmeteo.it, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un alternarsi di piogge intense e periodi di caldo estivo, con temperature che toccheranno punte elevate, seguite da un significativo calo termico. Questo clima dinamico innesca fenomeni che richiedono attenzione, soprattutto nelle aree colpite da recenti alluvioni.

Piogge abbondanti in arrivo: focus sulle regioni settentrionali

Il maltempo sulle Alpi e in Liguria

Già nel corso delle prossime ore, alcune delle regioni più colpite saranno le Alpi, in particolare quelle lombarde, nonché la Liguria di Levante. I meteorologi prevedono un’intensificazione delle piogge, che arriveranno a coprire gran parte delle Alpi e parte della Pianura Padana, con una concentrazione significativa nei territori settentrionali del fiume Po. Queste precipitazioni abbondanti potranno arrecare danni in particolare alle aree già vulnerabili a causa di eventi atmosferici recenti. È fondamentale monitorare l’evoluzione di questi fenomeni, poiché le previsioni indicano accumuli di pioggia che potrebbero determinare ulteriori criticità.

Il sud della penisola: caldo intenso e punte fino a 32°C

Mentre il Nord Italia si prepara a fronteggiare le avversità meteorologiche, il Centro-Sud assaporerà una temporanea fase di caldo estivo. Le temperature nei prossimi giorni raggiungeranno valori significativi, con punte massime di 32°C a Siracusa e Catania. Anche altre regioni come la Puglia, Calabria e Sardegna non saranno da meno, con termometri che toccheranno i 30°C. Tuttavia, è previsto un contrasto notevole con il clima del Nord: ad esempio, Roma vivrà un aumento temporaneo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 28°C.

Un venerdì di contrasti: nord bagnato e sud soleggiato

Il 27 settembre segnerà un ulteriore contrasto climatico. Al Nord, le condizioni meteo rimarranno instabili e caratterizzate da maltempo, che colpirà in particolare il Triveneto e la Liguria di Levante. In controtendenza, al Sud, il termometro arriverà a toccare i 34°C, mentre nel Centro-Nord le massime non raggiungeranno i 22°C. Questo disequilibrio termico evidenzia la capacità del clima italiano di presentare condizioni opposte nello stesso giorno, un aspetto che rende la previsione un compito complesso e sfidante.

Weekend di transizione: dal caldo estivo al freddo autunnale

Sabato caldo e piogge nel nord

Il weekend di settembre si articolerà in due fasi distinte. Inizialmente, il sabato si preannuncia caldo sulle coste meridionali, mentre le regioni del Centro-Nord dovranno prepararsi a rovesci intermittenti. Questa fase segnerà un passaggio meteorologico che porterà a situazioni contrastanti, un predittore di come il clima in Italia possa cambiare rapidamente.

Domenica e lunedì: crollo termico e venti freschi

Successivamente, nella transizione verso lunedì, i venti provenienti da nord inizieranno a far sentire i loro effetti su tutta la penisola. Questo cambio di circolazione porterà a un drastico abbassamento delle temperature, con un decremento che riceverà impatto maggiore al Sud, con termometri pronti a scendere di 10°C rispetto ai giorni precedenti. Questa fase di transizione potrebbe liberare l’aria fredda necessaria per riportare condizioni climatiche più stabili.

Prospettive per la settimana entrante: stabilità temporanea e nuove perturbazioni

Ritorno a temperature gradevoli ma attenzione alle perturbazioni

La settimana successiva si presenta come un periodo di transizione, in cui si prevede un ritorno di temperature più gradevoli e a tratti calde su gran parte del territorio italiano. Tuttavia, i meteorologi avvertono di un’ulteriore perturbazione che si preannuncia al Nord tra il 3 e il 4 ottobre. Questa situazione potrebbe riportare le piogge abbondanti e la instabilità meteorologica in aree già vulnerabili, pertanto è imperativo mantenere alta l’attenzione e seguire le comunicazioni meteorologiche.

La fine di settembre segna un periodo di grande dinamicità per il meteo in Italia, con contrasti notevoli tra le diverse regioni e l’imminente cambiamento climatico da monitorare con attenzione.