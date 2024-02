Meteo Italia: alta pressione in rimonta, previsioni oggi 13 febbraio

Clima mite e sole in arrivo: l’anticiclone nordafricano rimonta

L’alta pressione torna protagonista e porta con sé un clima mite e soleggiato sull’Italia. Dopo un periodo di maltempo caratterizzato da pioggia, vento e neve, l’anticiclone nordafricano si rafforza e porterà temperature sopra la media nei prossimi giorni. Secondo le previsioni degli esperti, oggi, 13 febbraio 2024, si prevedono temperature che potrebbero superare i 20 gradi.

L’inverno tarda ad arrivare: proiezioni meteo a lungo termine

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che l’alta pressione si sta rafforzando grazie all’influenza del nordafrica. Nonostante siamo in pieno inverno, le temperature raggiungeranno nuovamente i 22-23 gradi, che non sono affatto pochi per il mese di febbraio. Le proiezioni meteo a lungo termine indicano che per le prossime 6 settimane le temperature saranno diffusamente sopra la media del periodo, non solo in Italia ma anche in gran parte dell’Europa. Solo Norvegia, Svezia e Finlandia potrebbero sperimentare un inverno più freddo del normale fino alla fine di marzo.

Il clima anomalo del 2024 e l’influenza di El Nino

Il 2024 continua ad essere caratterizzato da un clima mite ed anomalo. Questo è dovuto alla presenza del fenomeno di El Nino, che causa un riscaldamento delle acque del Pacifico orientale al di sopra della norma. Questo fenomeno influisce sul clima a livello mondiale e secondo le ultime proiezioni, le acque del Pacifico orientale rimarranno molto calde fino all’estate, promettendo stagioni ancora una volta sopra le medie climatiche. Questo è solo uno dei segni del Cambiamento Climatico, che è stato causato dall’uso dei combustibili fossili da parte dell’uomo a partire dal 1850. Le conseguenze di questo cambiamento si riflettono anche in Italia, con inverni sempre più privi di neve nella Pianura Padana e gelate sempre più rare al Centro-Sud.

In conclusione, l’anticiclone nordafricano porterà nuovamente un clima mite sull’Italia, prolungando un autunno che dura ormai da quattro mesi. Le previsioni meteo dettagliate indicano che oggi, martedì 13 febbraio, il nord sarà soleggiato con un clima mite, il centro avrà un cielo sereno o poco nuvoloso e il sud sarà instabile con possibili piovaschi nel pomeriggio. Mercoledì 14 febbraio si prevede un tempo soleggiato al nord, con nebbie al Nordest, e al centro cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud il tempo sarà bello, ma ancora ventoso. Giovedì 15 febbraio si prevede un tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio italiano, con temperature che potrebbero raggiungere i 23 gradi al sud.

