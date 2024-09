Miane (Treviso): scomparsa madre e figlia, ricerche in corso tra Vidor e dintorni

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La scomparsa di una donna di 45 anni e della sua bambina di tre anni ha scosso la comunità di Miane, un comune situato nella provincia di Treviso. La segnalazione è stata data dal compagno della donna, innescando un’immediata attivazione delle forze dell’ordine e della Prefettura di Treviso per cercare di ritrovarle quanto prima. Le autorità stanno lavorando incessantemente per raccogliere informazioni e indizi utili a ricostruire le ultime ore delle due scomparse.

I dettagli della scomparsa

Le circostanze

I fatti risalgono alla serata di ieri, quando la madre è stata vista per l’ultima volta. È stata notata partire da casa con la figlia, a bordo della loro automobile, una Volkswagen Tiguan di colore bianco. La situazione è deflagrata quando il compagno della donna ha preso contatto con le autorità, preoccupato della loro assenza. In breve tempo, il caso è diventato di interesse pubblico e le operazioni di ricerca sono state amplificate.

Ritrovamento dell’auto

Poco dopo la segnalazione, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il veicolo nei pressi di un ponte a Vidor, una località non molto distante da Miane. Al momento del ritrovamento, l’auto era completamente vuota, ma questo non ha fatto altro che aumentare la tensione in merito alla situazione di madre e figlia. La dinamica dell’auto abbandonata ha sollevato interrogativi su cosa possa essere accaduto e ha dato il via a indagini più approfondite.

Le ricerche in corso

Strategie adottate

Le ricerche per localizzare la donna e la sua bambina sono attualmente concentrate non solo nella provincia di Treviso, ma si stanno estendendo anche ai territori limitrofi. Agenti delle forze dell’ordine, insieme a squadre di volontari, stanno perlustrando le aree circostanti e verificando ogni pista possibile. Sui social media, molti cittadini si sono attivati, condividendo informazioni e prendendo parte a campagne di sensibilizzazione per aiutare a ritrovare le scomparse.

Sorveglianza e tecnologie utilizzate

In parallelo alle ricerche sul campo, le autorità stanno esaminando i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona. Le telecamere potrebbero fornire immagini utili che possano rivelare mosse recenti della madre e della figlia. È stata inoltre attuata la tecnologia per il riconoscimento automatico delle targhe, per monitorare eventuali veicoli di passaggio che possano avere a che fare con il caso. Gli agenti sono in continua comunicazione, scambiando informazioni e aggiornando gli sviluppi dell’indagine.

Descrizione della persona scomparsa

Aspetto fisico e caratteristiche distintive

La donna scomparsa è descritta come alta circa 1 metro e 65 centimetri, di corporatura normale. Ha capelli ricci castani e occhi castani. Tra le sue caratteristiche distintive, sono presenti due tatuaggi sulla spalla destra, che potrebbero essere utili per un’identificazione. La mancanza di alcuni effetti personali, come il telefono cellulare e il portafoglio con i documenti, alimenta ulteriormente le preoccupazioni sul suo stato di salute e su quello della figlia.

Appello alla comunità

Le forze dell’ordine hanno lanciato un appello all’intera comunità affinché chiunque abbia visto o ascoltato qualcosa di sospetto faccia immediatamente rapporto. Ogni dettaglio, per quanto piccolo, potrebbe rivelarsi cruciale per il recupero della donna e della sua bambina. L’unità della comunità è fondamentale in momenti come questi, dove la cooperazione può fare la differenza nel portare a una risoluzione positiva del caso.

Le ricerche proseguono con urgenza e determinazione, in un impegno collettivo per riportare a casa la madre e la figlia ancora scomparse.