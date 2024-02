Milan-Napoli 1-0: Theo’s goal brings Pioli closer to Juve

Il Milan batte il Napoli per 1-0: Theo Hernandez regala la vittoria ai rossoneri

La partita

Il Milan si impone sul Napoli nel match di oggi, grazie ad un gol di Theo Hernandez. La squadra partenopea inizia in modo aggressivo, mettendo subito pressione sui rossoneri. Al 10′, Kvaratskhelia si fa pericoloso, ma la conclusione di Simeone non trova la porta. Il Milan sembra sorpreso dall’avvio dei campioni d’Italia, ma riesce a reagire. Ed è proprio in un momento di svolta che arriva il gol: Leao serve un assist perfetto per Theo Hernandez, che si presenta davanti a Gollini e non sbaglia, portando il Milan in vantaggio per 1-0.

Il Milan prende il controllo del gioco dopo il gol e gestisce la partita. Non riesce a creare occasioni nitide per raddoppiare, ma riesce a limitare i rischi fino all’intervallo. Il Napoli si avvicina all’area avversaria con una punizione di Zielinski, ma senza creare problemi per Maignan.

Il secondo tempo inizia con una chance per Simeone, che però spara alto al 54′, approfittando di un errore di Bennacer. Politano si fa pericoloso al 60′, ma la sua conclusione finisce a pochi centimetri dal palo. Il Milan risponde al 70′ con una conclusione di Leao, che però termina fuori. Il Napoli tenta un assalto finale e all’89’ sfiora il pareggio: Lindstrom mette in mezzo il pallone, ma la deviazione di Simic colpisce il palo. Il Milan si salva e conquista la vittoria.

Con questa vittoria, il Milan raggiunge il sesto successo nelle ultime 7 partite, portando il suo punteggio a 52 punti e avvicinandosi al secondo posto occupato dalla Juventus. Il Napoli, invece, rimane a metà classifica con 35 punti.

Il gol di Theo Hernandez ha regalato la vittoria al Milan, che ha saputo gestire la partita e limitare i rischi. Nonostante un assalto finale del Napoli, i rossoneri sono riusciti a difendere il vantaggio e conquistare i tre punti.

