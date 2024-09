Milano: rissa in strada, accoltellata una donna di 30 anni in viale Monza

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un episodio di violenza ha scosso Milano nel pomeriggio, quando una donna di 30 anni di origini sudamericane è stata accoltellata durante una rissa che ha coinvolto diverse persone. Questo tragico avvenimento è avvenuto in viale Monza, all’incrocio con via dei Transiti, e ha messo in allerta le forze dell’ordine e i servizi di emergenza. I dettagli sulla salute della vittima e sui responsabili dell’alterco continuano a emergere mentre la situazione si sviluppa.

La dinamica dell’accaduto

La violenza è esplosa intorno alle ore 19, quando una rissa ha coinvolto almeno cinque individui in un’area affollata di Milano. La donna è stata colpita da ferite da arma da taglio, specificamente al collo e all’addome, durante il conflitto che ha attratto l’attenzione dei passanti. Le circostanze che hanno portato all’accaduto rimangono poco chiare, mentre le autorità tentano di ricostruire la dinamica esatta e l’origine della contesa.

La pattuglia dei carabinieri, che stava effettuando un normale servizio di perlustrazione nella zona, ha notato la donna priva di sensi a terra. Immediatamente, hanno allertato i soccorsi e tentato di separare i partecipanti alla rissa. Tuttavia, un membro della pattuglia ha subito un’aggressione quando uno dei litiganti lo ha colpito con una testata al volto, specificamente allo zigomo, rendendo la situazione ancora più tesa e caotica.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’allerta, gli operatori del 118 sono accorsi presso il luogo dell’incidente, trovando la donna in condizioni critiche. Le sue ferite richiedevano un intervento immediato, quindi è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Qui, dopo le prime cure, è stata dichiarata in codice rosso, il che indica uno stato di salute grave, ma le ultime informazioni rivelano che, sebbene serio, non è in pericolo di vita.

L’equipe medica del Niguarda sta monitorando costantemente le condizioni della paziente, nella speranza di stabilizzarla e di garantire la migliore assistenza possibile. Gli specialisti stanno lavorando per valutare l’entità delle ferite e pianificare eventuali interventi chirurgici.

Le indagini in corso

Oltre all’opera di soccorso, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili della violenza. Gli agenti stanno cercando testimoni dell’evento che si sia svolto in viale Monza, col fine di raccogliere informazioni utili e definire un quadro più chiaro dell’accaduto. L’intervento delle forze dell’ordine è particolarmente importante, non solo per risalire ai colpevoli ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini in un’area che, come dimostrato da questo episodio, può risultare a rischio.

Le pattuglie sono state rafforzate nell’area per prevenire ulteriori conflitti e garantire la tranquillità pubblica. Il comando dei carabinieri è attualmente alla ricerca di eventuali filmati di sorveglianza che possano aiutare a chiarire la sequenza dei fatti. La rissa ha non solo indebolito il senso di sicurezza nei quartieri di Milano, ma ha anche sollevato interrogativi sulla necessità di maggiori controlli e misure preventive per evitare simili episodi in futuro.