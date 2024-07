Milly Carlucci: Il ritorno di “Ballando con le stelle” e il matrimonio di sua figlia

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Francesca Monti

Milly Carlucci, volto noto della televisione italiana, si appresta a fare il suo ritorno trionfale su Rai Uno con una nuova edizione di “Ballando con le stelle”. L’annuncio ufficiale dell’inizio della prossima edizione è previsto per il 19 luglio presso la sede della Rai, con la conferma della presenza di numerosi vip del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco sul palcoscenico.

Il 29 giugno scorso è stato un giorno speciale per la famiglia di Milly Carlucci, poiché sua figlia Angelica Donati ha pronunciato il fatidico “sì” al suo compagno Fabio Borghese. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della Villa Medicea di Montevettolini, immersa nel verde della campagna toscana, più precisamente a Pistoia. Fabio, nato nel 1965, ha già vissuto un precedente matrimonio da cui sono nati tre figli: Alessandro, Sofia e India. Angelica, imprenditrice e manager di 38 anni, e Fabio, con vent’anni di differenza di età, hanno coronato il loro amore con un matrimonio carico di emozioni e significato, dimostrando che l’amore non conosce limiti di età.

Nel periodo post-matrimonio, Milly Carlucci ha colto l’occasione per condividere con i suoi followers su Instagram un tenero scatto di Angelica e Fabio insieme a lei e al marito Angelo Donato. In aggiunta all’immagine, la conduttrice ha postato una dolce dedica che recita: “Fabio ed Angelica, un mondo di amore e felicità”. La cerimonia, caratterizzata da un’atmosfera intima e riservata, ha suscitato grande interesse e affetto da parte dei fan, i quali hanno ricambiato il gesto pubblicando numerosi auguri e commenti di congratulazioni sotto i post social condivisi da Milly Carlucci e Angelica.

Rai Uno:

Rai Uno è uno dei principali canali televisivi italiani, facente parte del servizio radiotelevisivo pubblico nazionale gestito dalla Rai (Radiotelevisione italiana). Con una programmazione variegata e di alta qualità, Rai Uno è conosciuto per trasmissioni di successo come “Ballando con le stelle”, che attraggono un ampio pubblico in Italia.

Ballando con le stelle:

“Ballando con le stelle” è un popolare talent show italiano dedicato al ballo, trasmesso su Rai Uno. Il programma vede la partecipazione di vip provenienti dal mondo dello spettacolo che vengono affiancati da famosi ballerini professionisti. Seguito da milioni di telespettatori, “Ballando con le stelle” ha contribuito a lanciare o rilanciare diverse carriere nel mondo dello spettacolo.

Angelica Donati e Fabio Borghese:

Angelica Donati è la figlia di Milly Carlucci, mentre Fabio Borghese è il suo compagno. Angelica è un’imprenditrice e manager, mentre Fabio ha vissuto un precedente matrimonio da cui ha avuto tre figli. La loro unione è stata celebrata con un matrimonio emozionante nella Villa Medicea di Montevettolini, dimostrando che l’amore non ha età.

Villa Medicea di Montevettolini:

La Villa Medicea di Montevettolini è una residenza storica situata a Pistoia, in Toscana. Di grande pregio artistico e architettonico, la villa è nota per i suoi giardini rinascimentali e per essere stata dimora di nobili e illustri personaggi nel corso dei secoli.

Instagram:

Instagram è una popolare piattaforma di social media che permette agli utenti di condividere foto e video, interagire con altri utenti attraverso like, commenti e messaggi diretti. Molte celebrità, influencer e personaggi pubblici utilizzano Instagram per restare in contatto con i loro fan e condividere momenti della propria vita privata e professionale.