Miss Italia Lazio 2024: la quarta tappa a Aprilia incorona Elena Di Palma

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Il concorso di Miss Italia continua il suo percorso in Lazio, con la recente tappa svoltasi ad Aprilia. Questo evento fa parte di un tour che culminerà nelle prefinali nazionali di Miss Italia 2024. Organizzato da Delta Events, l’evento ha portato in piazza Roma una folla di appassionati e sostenitori, contribuendo al successo degli “Aprilia Shopping Days” della Pro Loco locale.

Il contesto del concorso di Miss Italia a Aprilia

La quarta tappa del tour regionale di Miss Italia Lazio 2024 si è tenuta il 17 agosto ad Aprilia, in una serata di festa e celebrazione. Riconosciuto come uno dei concorsi di bellezza più importanti d’Italia, Miss Italia continua a richiamare l’attenzione, unendo bellezza, talento e cultura. La partecipazione massiccia di pubblico non solo dimostra l’interesse per l’evento, ma anche per le attività commerciali locali coinvolte nell’iniziativa. L’apertura serale dei negozi del centro città ha offerto un’ulteriore attrattiva, creando un’atmosfera vivace che ha incoraggiato la comunità a sostenere le giovani partecipanti e il commercio locale.

Il concorso è stato meticulosamente organizzato dalla Delta Events, agenzia che dal 2011 gestisce il Concorso per la Regione Lazio. L’evento ha ricevuto il sostegno del Comune di Aprilia, che ha riconosciuto l’importanza di iniziative che promuovono sia il talento giovanile sia la cultura attraverso eventi pubblici.

Vincitrice e finaliste: un podio rappresentativo

A trionfare nella serata è stata la diciottenne Elena Di Palma, proveniente dal quartiere Trieste di Roma. Con il titolo di Miss Sport Giova Lazio 2024, Elena avrà l’opportunità di rappresentare la sua regione nelle prefinali nazionali, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre nelle Marche. Elena, con i suoi occhi marroni e capelli castani, vanta un’esperienza di 12 anni nella ginnastica artistica, un fattore che l’ha sicuramente aiutata a brillare sul palco.

Seconda classificata è stata Greta Caretta, 25 anni e insegnante di pilates, che ha portato con sé una formazione accademica in danza acquisita negli Stati Uniti. Terza, Ilaria Savina, 19 anni di Palestrina, studentessa di Giurisprudenza e appassionata danzatrice, che ha presentato un cammino creativo che coinvolge diverse discipline di danza. Il successo di queste giovani donne non solo celebra la bellezza esteriore, ma sottolinea anche le loro abilità e l’impegno nel proprio campo.

Il prossimo appuntamento: Miss Eleganza a Pomezia

Il tour delle finali regionali non si ferma ad Aprilia, poiché stasera si svolgerà la quinta tappa a Pomezia, in Piazza Indipendenza. Le attentamente selezionate finaliste hanno l’opportunità di concorrere per il titolo di Miss Eleganza Lazio 2024, un riconoscimento che premia non solo l’aspetto estetico, ma anche lo stile e l’eleganza personale.

La serata è patrocinata dall’amministrazione comunale di Pomezia, guidata dal sindaco Veronica, evidenziando l’importanza della collaborazione tra enti locali e manifestazioni culturali. Durante questo evento, le finaliste presenteranno abiti dal design innovativo, realizzati dalla stilista Sabrina Minucci, insieme a una capsule collection del marchio “Nero Luce made in Rebibbia“. Questo marchio sartoriale, nato all’interno del carcere femminile di Rebibbia, offre un’opportunità di riscatto e formazione per le donne, dimostrando come la creatività possa emergere anche in contesti difficili.

La serata promette di essere non solo un’occasione per celebrare la bellezza e l’eleganza, ma anche un passo importante per il sostegno e la valorizzazione della comunità locale e delle sue iniziative culturali. I riflettori rimarranno accesi per scoprire chi avrà l’onore di indossare la fascia di Miss Eleganza Lazio 2024, mentre il concorso continua a tessere legami tra tradizione e innovazione.