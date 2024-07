Mistero nella triste vicenda di Clelia Ditano: sospetti e indagini si concentrano sull’ascensore difettoso

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Francesca Monti

L’inchiesta sulla morte di Clelia Ditano, la giovane di 25 anni deceduta tragicamente a Fasano , si infittisce con l’emergere di un indagato. La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto la notte tra domenica e lunedì scorsi, quando la ragazza è caduta da oltre 10 metri dal vano ascensore della palazzina dove risiedeva con la sua famiglia in via Piave.

Gli accertamenti tecnici in corso si concentrano sull’ascensore e sul telefono di Clelia Ditano, al fine di individuare le cause che hanno portato alla tragedia. L’ipotesi di reato che si prospetta è quella di omicidio colposo, e il coinvolgimento dell’amministratore della palazzina, difeso dall’avvocato Pasquale Di Natale, è stato sottolineato durante le indagini condotte dalla pm Livia Orlando.

Un gesto di solidarietà inaspettato è arrivato da un giovane tatuatore di 26 anni, residente a Milano ma attivo a Mesagne, che ha offerto il proprio contributo per coprire parte delle spese funebri di Clelia Ditano. Il ragazzo, non conoscendo la vittima di persona, si è profondamente commosso leggendo la tragica vicenda e si è sentito legato dal ricordo della prematura scomparsa della sua stessa sorella anni prima.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire gli ultimi attimi di vita di Clelia Ditano, chiarendo le circostanze che hanno portato alla sua caduta mortale dall’ascensore difettoso. La speranza è che la verità possa finalmente emergere, restituendo un briciolo di pace nella dolorosa vicenda che ha sconvolto la comunità di Fasano.

– Clelia Ditano: Clelia Ditano era una giovane donna di 25 anni deceduta tragicamente a Fasano. La sua morte è al centro di un’inchiesta in corso per stabilire le cause della sua caduta mortale dall’ascensore.

– Brindisi: Brindisi è una città italiana capoluogo della provincia omonima, situata in Puglia. La Procura di Brindisi è l’organo giudiziario che ha aperto un’inchiesta sulla morte di Clelia Ditano.

– Pasquale Di Natale: Pasquale Di Natale è l’avvocato che difende l’amministratore della palazzina coinvolto nell’inchiesta sulla morte di Clelia Ditano.

– Livia Orlando: Livia Orlando è la pm che ha condotto le indagini sulla morte di Clelia Ditano e ha sottolineato il coinvolgimento dell’amministratore della palazzina.

– Mesagne: Mesagne è un comune italiano in provincia di Brindisi, sempre situato in Puglia. È menzionato nell’articolo in relazione al tatuatore residente a Milano ma attivo a Mesagne che ha offerto il contributo per le spese funebri di Clelia Ditano.

Il gesto di solidarietà del tatuatore è un momento di commozione e umanità di fronte alla tragica morte di Clelia Ditano. La sua offerta dimostra come anche persone estranee possano essere colpite e sensibili di fronte a situazioni drammatiche.

L’inchiesta in corso e la speranza di giustizia e verità evidenziano l’importanza di fare luce sui fatti che hanno portato alla morte di Clelia Ditano. La comunità di Fasano è scossa dall’accaduto e attende risposte per comprendere appieno ciò che è accaduto e per trovare una forma di pace nella tragedia vissuta.