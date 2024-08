Misure innovative per gestire il turismo e prevenire ingorghi estivi in Italia

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’Italia, meta ambita per milioni di turisti, sta adottando nuove strategie tecnologiche per contrastare il sovraffollamento delle famose località turistiche durante i picchi estivi, specialmente in occasione di Ferragosto. Le amministrazioni comunali, da Trentino a Sardegna, stanno implementando soluzioni innovative come semafori, prenotazioni online e sensori di monitoraggio per migliorare l’esperienza dei visitatori e preservare l’ambiente.

Sensori e semafori: una soluzione al sovraffollamento

Tecnologie in Trentino e Liguria

Nella Valle di Fassa, in Trentino, sono stati installati sensori per registrare i passaggi degli escursionisti, contribuendo alla gestione dei flussi turistici. La strategia include anche la digitalizzazione delle aree di parcheggio e regolamentazioni del traffico sui passi dolomitici, zone molto frequentate nei mesi estivi.

Un esempio emblematico è dato dal sistema di senso unico alternato adottato sull’Alta Via del Sale, un percorso panoramico famoso per le sue bellezze naturali che attrae numerosi turisti in cerca di scatti fotografici. Qui, un dispositivo semaforico regola il traffico: il segnale rimane verde per dieci minuti, mentre tocca il rosso per cinquanta. Questo sistema consente ai visitatori di fermarsi e ammirare il paesaggio, gestendo nel contempo gli ingorghi.

In Alto Adige, la località di Lago di Braies ha introdotto un piano di prenotazione online per l’accesso dei veicoli motorizzati, una misura extralarge, specialmente dopo il successo della serie “Un passo dal cielo“, che ha incrementato notevolmente il flusso turistico.

Spiagge a numero chiuso: gestire la pressione ambientale

La Sardegna risponde al sovraffollamento

Spostandosi verso le spiagge, la Sardegna ha implementato un innovativo sistema di accesso alle sue località balneari. App realizzate per monitorare le spiagge pugliesi offrono informazioni in tempo reale sulla disponibilità e sulla situazione degli afflussi turisti. Misure come l’imposizione di un numero chiuso – ad esempio, a Stintino, l’accesso è limitato a 1.500 bagnanti – sono state attuate per preservare gli ecosistemi costieri.

Le prenotazioni per l’accesso a spazi balneari sono diventate obbligatorie per le spiagge suddivise tra nord e sud della regione. I siti comunali e le app specializzate permettono ai cittadini e ai turisti di pianificare in anticipo la loro giornata al mare, evitando affollamenti e garantendo un’adeguata fruizione degli spazi.

Accesso contingentato in luoghi simbolo

La gestione della Via dell’Amore alle Cinque Terre

Nella storica zona delle Cinque Terre, famosa a livello mondiale, si è assistito a un approccio simile con l’accesso alla Via dell’Amore. Questo celebre sentiero che unisce Riomaggiore e Manarola ha finalmente riaperto, ma sotto rigide regole di accesso. La visitazione viene limitata a 400 persone all’ora, consentendo un flusso controllato di visitatori e garantendo la sostenibilità del percorso stesso.

L’aumento del costo dei biglietti ferroviari ha ulteriormente alleggerito l’affluenza turistica, portando a un riassetto dell’affollamento delle località, in modo da preservare il patrimonio naturale e culturale dell’area.

Misure in Campania e Marche: un’attenzione al territorio

Politiche di accesso sulla costiera amalfitana

In Campania, le misure per gestire il turismo si sono intensificate, con iniziative come l’aumento della tassa di sbarco a Capri e regolamenti di circolazione come le targhe alterne sulla Costiera Amalfitana. Le spiagge libere a Napoli, infatti, richiedono prenotazioni per accedere, un passo importante per garantire la sicurezza e la qualità dell’esperienza balneare.

Nelle Marche, una zona di accesso controllato è stata sperimentata per 52 giorni, limitando l’afflusso alla spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo dal 1° agosto al 15 settembre. Queste misure evidenziano l’importanza di un intervento tempestivo nella gestione dei flussi turistici per tutelare il patrimonio naturale del nostro paese, al fine di garantire un futuro sostenibile al settore turistico.