Modifiche tariffarie per i bus turistici a Roma in vista del Giubileo 2025: ecco cosa cambia

Ultimo aggiornamento il 28 Settembre 2024 by Redazione

In vista del Giubileo del 2025, Roma Capitale ha pubblicato un’Ordinanza commissariale riguardante il sistema tariffario per i permessi di circolazione dei bus turistici. Questo provvedimento è concepito per razionalizzare i flussi di traffico e migliorare la gestione della mobilità nella capitale, soprattutto nelle aree centrali che si prevede saranno soggette a un notevole afflusso di turisti e pellegrini. Di seguito, analizzeremo in dettaglio le modifiche apportate, con particolare attenzione all’impatto sul traffico e sul sistema di trasporto pubblico locale.

Rimodulazione del sistema tariffario per i bus turistici

Obiettivi dell’ordinanza

L’Ordinanza stabilisce una rimodulazione temporanea delle tariffe per i bus turistici, che sarà valida dal 24 dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2026. Questa modifica mira a ridurre il numero di bus che accedono alle zone a traffico limitato , favorendo invece l’utilizzo di aree dislocate nelle zone periferiche di Roma. L’intento è di incentivare l’uso dei trasporti pubblici locali per raggiungere le aree di maggiore interesse turistico, alleviando così la pressione sul traffico nelle vie centrali.

Modifiche alle tariffe

In particolare, il costo dei permessi per accedere alla ZTL Bus A subirà una significativa riduzione del 27%, mentre quelli per la ZTL Bus B, che comprende le aree centrali, vedranno un incremento del 200%. Queste variazioni sono progettate per rendere più attrattiva l’area periferica per i bus turistici e allo stesso tempo scoraggiare l’ingresso di veicoli pesanti nel cuore di Roma.

Incentivazione del trasporto pubblico locale

Introduzione del biglietto BIRG – TPL

Un altro elemento chiave di questa Ordinanza è l’introduzione del biglietto BIRG – TPL, creato per stimolare l’interscambio tra trasporto privato e pubblico. Questo biglietto, che sarà disponibile al costo ridotto di 1 euro, offre un’alternativa economica per coloro che scelgono di utilizzare i bus turistici e parcheggiare nelle aree periferiche. La tariffa standard per questo tipo di servizio è normalmente di 8 euro, quindi la nuova proposta rappresenta un importante incentivo.

Dichiarazioni di autorità locali

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza di misure che possano mitigare l’impatto dei bus turistici sul traffico cittadino, migliorando così la sostenibilità dei trasporti. Secondo Gualtieri, queste modifiche sono dirette a rendere più efficienti e sostenibili gli spostamenti di turisti, pellegrini e cittadini romani.

Anche l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha evidenziato che l’obiettivo finale è quello di favorire l’uso di mezzi di trasporto più leggeri e sostenibili. L’aumento delle tariffe per l’ingresso nelle zone più critiche del centro serve a disincentivare l’utilizzo di bus turistici pesanti, in modo da migliorare la qualità della vita in queste aree e facilitare l’accesso a tutti i visitatori.

Impatto atteso sulla mobilità di Roma

Previsione di afflusso turistico

Con l’avvicinarsi del Giubileo, Roma si prepara ad affrontare un maggiore flusso di visitatori da tutto il mondo. Le misure introdotte dall’Ordinanza mirano quindi a garantire che le infrastrutture di mobilità siano in grado di gestire questo incremento senza compromettere l’esperienza turistica. Le aree centrali, famose per la loro ricchezza culturale e monumentale, potrebbero rendere necessario un approccio più strategico per la loro gestione.

Sfide future e opportunità

Le modifiche al sistema tariffario sono solo il primo passo per affrontare le sfide legate al traffico e alla sostenibilità. Roma, come altre grandi città, deve trovare un equilibrio tra accogliere milioni di turisti e mantenere la vivibilità per i suoi residenti. Le autorità locali dovranno continuare a monitorare l’efficacia delle nuove misure e apportare eventuali aggiustamenti per garantire che gli obiettivi di sostenibilità e mobilità vengano rispettati.

Il nuovo sistema tariffario ci offre quindi un’opportunità unica per verificare se le proposte saranno in grado di realizzare un tipologia di mobilità più sostenibile e responsabile per la capitale italiana durante uno degli eventi più significativi della sua storia.